El ayuntamiento de Badalona desobedece al juez y abre las puertas del consistorio

El Ayuntamiento de Badalona afirmó ayer que acataría la orden judicial que le impedía hoy abrir las dependencias municipales, pero esta mañana el equipo de Gobierno ha desobedecido la decisión del juez y algunos se sus concejales han abierto las oficinas municipales y desde primera hora de la mañana están atendiendo a los ciudadanos. No han acudido los funcionarios, pero sí los regidores, que están ocupando los puestos de trabajo de los empleados municipales y están tratando de convertir el 12 de octubre en un día laborable, en contra de la decisión del juez, que argumentó que si se abría el ayuntamiento podía vulnerarse la libertad ideológica de los trabajadores y se podía perjudicar el interés general. Además, el equipo de gobierno de Badalona ha roto el auto judicial ante los medios de comunicación.

El exalcalde de Badalona y líder del PPC, Xavier García Albiol, ha calificado los hechos de "jaimitada". Acción "chulesca" y "despropósito" que puede "herir los sentimientos de la ciudadanía". Albiol, que se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno, ha afirmado que no le gustaría que ningún responsable político acabe inhabilitado por este incidente.

La tercera mayor de Cataluña en número de habitantes había decidido declarar día laborable el 12 de octubre, para no celebrar un "genocidio". Y al final, ha optado por desacatar al juez. Oriol Lladó, teniente de alcalde, ha afirmado esta mañana que los cargos electos están ateniendo a la ciudadanía. No se están haciendo trámites administrativos, pero sí ofrecen información y recogen quejas. Lladó es el alcalde accidental, ya que la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, se encuentra en Colombia en una cumbre de alcaldes. Según Lladó, los cargos electos están "ejerciendo su derecho a la representación política, reconocida por la Constitución". "Estamos sirviendo a la ciudadanía", ha apuntado en Rac-1. Lladó ha asegurado también que hasta las 9.30 de la mañana no habían recibido ningún requerimiento judicial, instándoles a cerrar el ayuntamiento. Lladó ha afirmado que todo lo que están haciendo es legal y que se basa en un acuerdo suscrito con los sindicatos en el mes de diciembre para abrir las dependencias municipales.

La intención del consistorio, gobernado por Guanyem Badalona (Podemos y comunes), con ERC e ICV, con el apoyo de la CUP y el PSC, era que aquellos funcionarios que así lo desearan, ocuparan sus puestos de trabajo en el consistorio para atender a los ciudadanos. Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Cataluña presentó el lunes un recurso contencioso-administrativo. El juez le dio la razón y obligó a cerrar las oficinas municipales, extremo que no se ha acatado.

Ua cincuentena de municipios catalanes, como Berga, Celrà, Artés, Cervera, Girona, Sort, Argentona o Sabadell, han decidido abrir las puertas del ayuntamiento.