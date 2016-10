Los Reyes presiden un desfile en funciones pasado por agua

La Diada Nacional del Regne d'Espanya hauria de ser el 2 de maig, dia de la indendència d'Espanya de França, i no el 12 d'octubre. El 12-O hauria de ser festiu però com a Diada de Critòfol Colom, Encontre entre dos mons, tal i com es celebrar a la majoria de països iberoamericans i als EEUU amb el nom de Columbus Day. Tots els països tenen separada la seua diada nacional del Columbus Day.





Els americans estan orgullosos de celebrar el 4 de juliol el Independence Day, separat del Columbus Day. Per què Espanya rebutja el seu dia d'independència. Portugal també té la festa nacional el dia de la independència, l'1 de desembre, i a part celebra el Dia de Colombo.





I a la Catalunya o PPCC independents també hauria de ser festiu la Diada de Cristòfol Colom, el conqueridor català del nou món.





Ara, l'Exèrcit Espanyol és un exèrcit de l'OTAN, per tant garant de la pau al món. Si els PPCC fossen un Estat també tindrien exèrcit de l'OTAN o negociarien la seua defensa amb Espanya o França.