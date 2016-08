Rajoy preguntará a Sánchez si quiere unas terceras elecciones

Sánchez mintió a los españoles y se mintió así mismo cuando la primera vez pacto con C's ahora cuando pudo ser presidente ahora bien entiendo si postura, Rajoy representa la corrupción por lo tanto yo sin ser votante del psoe lo respeto. Creo que debería abstenerse o exigir al pp que cumpla parte del cambio que necesita este país. Ahora mismo la tendencia es complicada para el psoe. Pero en la política pueden pasar muchas cosas. Yo vi bastante bien el acuerdo c's y psoe porque veía un grupo político más solvente que el pp que a mi no me gusta ya que los números que arroja Rajoy no dan confianza.

Ese es el cariño que siente el Sr.Sanchez por España¿?

Quiere que seamos un estado bananero que nadie realiza tres vueltas.es tan ... y su ego lo demuestra así¿?

La verdad cada día tiene menos votantes y cada día sabe menos del arte de la politica,cuando ya se le demostró en la segunda vuelta que perdió votantes y ganó mas Rajoy ya que se le ve como presidente y a el no se le ve ni en su partido.





El guaperas quiere ser presidente por encima de lo que sea, aunque tenga que entregar a los españoles a los radicales y hundirnos en la vil miseria. Lo que no se explica como los socialistas "DE VERDAD" no lo han parado ya, a él y a sus "asesores" que "también" tienen pánico que pierda porque se les va la gallinita de los huevos de oro.

Pues le dira que No, ya que va a piñon fijo, pero votara que No por la misma razon, Al Dr, No No le doblega nadie a que NO

Se imagina que después de haber prometido votar que NO a sus electores en las elecciones ahora va y vota otra cosa diferente? No sería eso un engaño a la democracia? La gente le ha votado para que diga que NO.