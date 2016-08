PP y Ciudadanos alcanzan un acuerdo de investidura que firman hoy en el Congreso

Orejón pide el lío y estar en su medio natural de los podemitas. Las mujeres venezolanas están muy contentas con las eternas colas para comprar cualquier producto básico,pues dice que ahora como tienen mas dinero que nunca no saben como gastarlo,y cola que ven cola que cogen. No ntiendo como un ser normal pueda aguantar estas estupideces entre cientos del mismo calibre o mas,y encima km vote y no lo saque a gorrazos por infantilismo y por desastre.Es un impresentable niñato consentido por personas de su rollo y bola. Y este es el número 2,figuras el 22,el 222 y si no el ultimo que mas o menos ni se nota. Que horror de partido y de directiva,de los cuales no hay ni uno solo que tenga o haya trabajado manualmente en nada,son un grupete de universitarios que les sobran horas para aburrirse e inventar estos bolos,y que pretenden y engalanval pobre obrero y familias sin recursos a que les apoyen,valiéndose de su indefensión y desespero,agarrándose a un clavo ardiendo como es Podemos y sus satélites.