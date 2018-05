Un tapiz para San Vicente y Jofré Paneles del tapiz floral de la Virgen antes de realizar el transporte a Valencia. / decourba La obra es un homenaje a los dos ilustres por el VI centenario de sus muertes LOLA SORIANO Viernes, 11 mayo 2018, 00:11

Dos ilustres valencianos son los protagonistas este año del tapiz de la festividad de la Virgen. La firma alicantina DecoUrba (de Villena), que crea los diseños florales para este gran mural que se instala en la puerta de la Basílica, rinde en esta ocasión homenaje a San Vicente Ferrer y a al Padre Jofré, ya que coincide en ambos casos la celebración del VI centenario de sus muertes.

Como explica el responsable del proyecto, Juanjo Ayelo, «el lema que hemos elegido es 'Padre Jofre. San Vicente Ferrer. 600 años en Valencia'. Y los dos ilustres valencianos están postrados a los pies de la Virgen, como muestra de su devoción». Tanto el santo, como Juan Gilabert Jofré y la Virgen, aparecen representados en un escenario celestial, entre las nubes y el cielo.

Para realizar este trabajo artístico se han precisado más de 20 días, ya que se emplean cerca de 250 kilos de flores secas y aromáticas como sanguinaria, lavanda, manzanilla, cola de caballo, pimienta, ciprés y musgo. La flor fresca se montará hoy mismo y se sustituirá el pétalo típico por una gran guirnalda de flor natural «que pesa alrededor de 80 kilos», añade Ayelo.

El tapiz mide 11 metros de alto y está compuesto por 42 paneles en los que predominarán este año los tonos ocre, marrones y azules.

Por otro lado, el manto que lucirá la Virgen el domingo en el Traslado ha sido donado por una vecina de Alfafar que es Eixidora. «Hace cuatro años le pedí a la Virgen que me ayudara a traer a Valencia a la joven que acogíamos todos los veranos porque se había quedado embarazada y sin casa en Ucrania. Le dije que si me ayudaba, le haría un manto y por eso cumplo con la promesa. La chica vino hace tres años con su hija y me acompaña al Traslado», indica la devota. El manto será de tono naranja pastel tornasolado y lo ha confeccionado Álvaro Moliner.