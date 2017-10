Daniela Gómez, candidata a fallera mayor infantil de Valencia 2018: «Sería buena fallera mayor infantil porque siempre estoy sonriendo» Pertenece a la falla Santa Micaela - Martí l'Humà ÁLEX SERRANO Miércoles, 4 octubre 2017, 01:00

Daniela Gómez es una de las más jóvenes de la corte de honor infantil pero le sobra desparpajo en sus respuestas en las entrevistas.

-¿Te esperabas estar en la corte?

Edad 10 años (8-1-2007). Estudios San Pedro Pascual.

-No me lo esperaba para nada. Me llamaron en la Fonteta y no lo había escuchado y todas empezaron a decirme, «Daniela, Daniela, que eres tú».

-¿Desde cuándo perteneces a tu comisión?

-Siempre he sido de la misma falla, desde que nací.

-¿Qué es lo que más te gusta de las Fallas?

-Todo, pero sobre todo la Crida, la plantà y las mascletaes.

-¿En qué participas en la falla?

-Hago playbacks. Este año iba a hacer teatro pero no ha podido ser porque como he salido fallera mayor infantil... también hago declamación.

-¿Qué te dijeron cuando saliste elegida?

-Me dieron la enhorabuena y nos hicimos muchas fotos.

-¿Qué dirías a los falleros si pudieras hablar con ellos?

-Les diría que disfrutasen al máximo la fiesta y que lo pasasen genial.

-¿Qué acto te hace especial ilusión vivir en la corte?

-Todas las mascletaes y la exaltación. Nunca he ido al balcón.

-¿Por qué crees que serías una buena fallera mayor infantil?

-Porque soy muy responsable, simpática y siempre estoy sonriendo.

-Recomiéndame una película y un libro.

-'Grease' y... no tengo libro favorito.

-¿Cuál es tu sitio preferido en Valencia?

-La calle Colón porque me gusta mucho comprar y está llena de tiendas.

-¿Y tu asignatura favorita?

-Educación Física.

-¿Ya sabes qué quieres ser de mayor?

-No, no lo he pensado todavía. Aún soy muy pequeña.

-¿Tienes algún color de traje en particular?

-El verde, que es el traje de mi presentación.

-¿Y alguna afición?

-Me gusta mucho ir a la falla. Me lo paso súperbien con mis amigos, tiramos petardos...