Trump promete deportar o encarcelar hasta «tres millones» de inmigrantes ilegales

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido que deportará o encarcelará de manera inmediata a tres millones de inmigrantes ilegales y con antecedentes penales una vez tome posesión de su cargo el próximo mes de enero, según ha hecho saber en su primera entrevista tras ganar los comicios, al programa '60 Minutes' de la CBS.

"Lo que vamos a hacer es coger a la gente con pasado criminal, con antecedentes, miembros de bandas, narcotraficantes, probablemente dos millones -que podrían ser hasta tres- que vamos a sacar del país o vamos a encarcelar", hizo saber, en los primeros extractos de la entrevista que se publicará en su integridad en las próximas horas.

"Los vamos a sacar de nuestro país. Están aquí de forma ilegal. Cuando la frontera sea segura y cuando todo se normalice, vamos a tomar una decisión sobre esta gente, una gente terrible", ha añadido.

En el mismo extracto, Trump ha aventurado que en lugar de un muro completo en la frontera con México, ciertos segmentos podrían ser de alambrada, siempre que sea apropiado.

La entrevista, Lesley Stahl, le pregunta a Trump si realmente va a levantar un muro como tal. "Sí", ha respondido tajante. Stahl le ha recordado que ciertas voces republicanas hablan de una alambrada, no de un muro: "¿Aceptaría una alambrada?", a lo que Trump ha respondido que "Lo aceptaría en algunas zonas, pero en otras es más apropiado (construir) un muro". "Soy muy bueno en esto. Se llama construcción", ha apostillado el magnate inmobiliario.

"¿Así que habrá parte muro y parte alambrada?", ha preguntado la periodista. "Podría haber parte de alambrada" ha sido la respuesta del presidente electo.

La entrevista se emitirá esta noche en el programa '60 Minutes', a las 19.00 horas de la Costa Este (1.00 del lunes, hora peninsular española), justo "después del partido de la NFL", ha recordado el propio Trump en su cuenta de Twitter.

I will be interviewed on @60Minutes tonight after the NFL game - 7:00 P.M. Enjoy!