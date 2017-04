Mercadona compra una parcela en el polígono Vara de Quart de Valencia para su nuevo almacén 'online'

La cadena de supermercados Mercadona da un paso más en su estrategia de reforzar su división de venta 'online'. La empresa que preside Juan Roig ha adquirido a la compañía francesa Lactalis una parcela de 12.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Vara de Quart (Valencia), que se dedicaba hasta hace seis años a la producción de su marca Horchata Chufi, según fuentes conocedoras de la operación. La instalación está desmantelada, pero conserva la estructura de la antigua fábrica con muelles de carga y una amplia zona de almacenamiento.

Como ya adelantó LAS PROVINCIAS, Mercadona lleva meses buscando un punto de estas características para que le sirva de almacén para su servicio 'online' y optimizar su gestión, que está siendo impulsada desde que se situara al frente el pasado mes de enero Juana Roig, hija menor del presidente. La adquisición busca concentrar el servicio del canal 'on line' en un centro específico con personal dedicado exclusivamente a esta actividad para la zona de Valencia. Como informó este diario, el proyecto es que la empresa cuente con almacenes específicos como éste o recurra como alternativa a otras instalaciones, como el mega bloque logístico regulador de Parc Sagunt, anunciado el pasado mes de diciembre.

Hasta ahora, la empresa surtía la demanda digital por medio de su red de supermercados, pero esto significaba que un trabajador tuvieran que realizar la compra demandada, en un supermercado, compatibilizándolo con sus otras funciones. Y es que el canal 'online' no era prioritario para la compañía hasta ahora. De hecho, al propio Juan Roig no dudó en calificar como «una mierda» la web de la empresa durante la rueda de prensa de resultados de hace unas semana. Aunque actualmente esta vía no aporta más del 1% de la ventas de la compañía, Roig anunció que a principios de 2018 se renovará la página y se reforzará la plantilla, hoy formada por 20 personas. En todo caso, el presidente de Mercadona considera que tienen que cambiar muchas cosas para que internet sea rentable y, si no lo es, aseguró que no seguirán desarrollando esa línea.

Escalada de actividad

Actualmente, la compra 'online' es un reto para todas cadenas de supermercados e hipermercados, que han apretado el acelerador en las últimas fechas para posicionarse en el negocio de la venta digital de producto fresco. El acicate lo dio el pasado año Amazon, cuando inició en Estados Unidos la venta de productos de alimentación perecederos, tras una experiencia piloto en San Francisco. Aquel paso fue recibido por el sector en España como un aviso a navegantes y la compañía de Jeff Bezos ha encontrado al sector manos a la obra cuando ha saltado el Atlántico.

Y es que, la empresa de mensajería global puso en marcha en julio su servicio urgente Prime Now, que tiene la peculiaridad de incluir productos de uso diario de alimentación, refrigerados y congelados, para lo que ha incorporado como proveedores a operadores de Mercabarna o el Mercado de la Paz, ya que actualmente limita sus operaciones a Madrid y Barcelona. También sacando partido a la capacidad del gigante estadounidense, la cadena española Dia ofrece desde septiembre el servicio Amazon Prime Now para 5.300 referencias que están presentes en sus centros, lo que le permite externalizar esta actividad, sacando partido a las economías de escala de este otro agente en el sector.

El último actor que se ha sumado a la carrera de la venta digital ha sido la cooperativa valenciana Consum, que abrió su tienda 'on line' a finales del pasado mes de octubre. La empresa se había resistido hasta ese momento a dar el paso, pero la evolución del sector le obligaba a estar en esa trinchera. La tienda 'on line' ofrece cerca de 9.000 referencias, incluyendo los productos frescos al corte y en bandeja.

Además, cuenta con un servicio a domicilio para planificar el día y la hora de entrega. Aunque inició su actividad en Valencia, a lo largo de los últimos meses ha ido abriendo el radio de acción a más municipios y provincias.