Nadal, nuevo capítulo de las filtraciones de Fancy Bears

La nueva filtraciones de los hackers rusos 'Fancy Bears' sobre los datos registrados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha incluido esta vez a Rafael Nadal, el primer tenista en las revelaciones. En su caso fueron betametasona por uso intramuscular en septiembre de 2009 y corticotropina por consumo intramuscular en agosto de 2012. Ambas fueron autorizadas por los servicios médicos de la Federación Internacional de Tenis dentro de su programa de autorizaciones de uso terapéutico.

La betametasona es un potente esteroide que se emplea con en algunos casos fines antiinflamatorios y el balear tuvo una exención firmada con carácter retroactivo (se firmó el 29 de septiembre de 2009 y expiraba el 25 de septiembre) la temporada en que no defendió su corona en Wimbledon por una lesión. Por entonces el manacorense era uno de los deportistas más beligerantes cuando se trataba el tema del dopaje. «No puede ser que nos traten como a delincuentes, no me parece correcto. Me parece patético que (Guillermo) Cañas fuese al US Open (en 2005) y no lo dejaran pasar. ¿Por qué ¿Porque ha matado a alguien, ha violado a alguien? A lo mejor se tomó una aspirina que no podía tomar. Y, entonces, ¿esto qué es?», se preguntaba en 2006. Además, el balear siempre se ha mostrado muy reticente con los controles sorpresa proque asegura que su paradero diario forma parte de su intimidad. «Si pierdo mañana volveré a Mallorca y quién sabe si tendré acceso a Internet. Ahora, si llaman a mi puerta en Mallorca y no estoy me dan una advertencia. Pasó con Carlos (Moyà) antes y le enviaron un aviso. Esto es muy injusto», reclamó sobre el programa de la AMA que permite a los deportistas indicar los cambios sobre el lugar en el que se encontrarán gracias a un correo electrónico. El primer fármaco al que recurrió Nadal fue consumido durante un período sin competición, puesto que su último partido en el Abierto de Estados Unidos de 2009 fue a principios de mes contra el argentino Juan Martín del Potro y el siguiente fue en octubre contra Marcos Baghdatis.

En el segundo caso las fechas coinciden con su paréntesis por una lesión rotuliana que le apartó de las pistas hasta el final de año. La corticotropina u hormona adrenocorticotropa, que se administraba al tenista español tres veces al día, favorece la secreción de corticosteroides. «Ahora lo más importante es recuperarme bien y a día de hoy mi rodilla no está preparada para competir en un Grand Slam. Voy a intentar recuperarme lo antes posible para volver con muy buenas sensaciones, con garantías de poder competir y entrenar todo lo mejor», declaró a EFE el 17 de agosto, ocho días después de recibir la autorización firmada del doctor Stuart Miller. El balear, quien en su tiempo reconoció haberse tratado su rodilla con plasma enriquecido con resultados opuestos, cambió su discurso en un tiempo reciente: «Es necesario divulgar cuándo ocurren los controles y cuántos son. Estoy aquí para frontar todos los exámenes cuando quieran. Si tengo que hacerme un por semana, lo haré sin ningún problema».

Sin embargo, las acusaciones sobre un posible de dopaje arreciaron especialmente después de un período de seis meses sin disputar un partido oficial. «Si ves a un jugador de tenis que se para durante muchos meses es porque ha dado positivo y porque se le ha encubierto. No es algo que ocurra siempre, pero sí muy a menudo», señaló la exministra francesa de Sanidad y Deportes, Roselyne Bachelot en 2016 sobre aquel período. Quienes apuntaban hacia el español recordaban que Andre Agassi confesó haber consumido en 1997 metanfetamina, una droga recreacional que puede aumentar la agresividad. Estadounidense dio positivo en un control antidopaje y convenció a la ATP para no ser sancionado de manera pública. Ante las acusaciones Nadal y su entorno anunciaron que tomarían medidas legales contra la política. «Esta mujer, que es imbécil, es capaz de decir cualquier barbaridad», replicó Toni Nadal, tío y entrenador de la estrella de Manacor en declaraciones a 'Versió RAC1'. «Rafael en su vida ha tomado nada ni seguro que lo va a tomar», insistió sobre las nuevas acusaciones.

Según declaró Stuart Miller al New York Times, las solicitudes para la autorizacion terapéutica en el tenis suelen ser un centenar y se aprueban en torno a «un 50 o 60%». Según el responsable, sólo se ha revocado una autorización, la de Mattek-Sand, quien precisamente apareció en una de las primeras filtraciones de Fancy Bears. Según las estadísticas de la AMA, entre 2007 y 2011 la Fededación Internacional de Tenis informó sobre 53 postivos en controles, pero sólo 21 infracciones en su programa antidopaje.

Farah y Salazar

Otro deportista destacado que aparece en la cuarta oleada de filtraciones es el británico Mo Farah. El cuádruple oro olímpico recibió triamcinolona en octubre de 2008 y morfina, vicodin y una solucón salina intravenosa en julio de 2008 durante un ingreso hospitalario. El permiso fue firmado con carácter retroactivo por la Federación Internacional de Atletismo. En los Juegos Olímpicos que se celebraron en Pekín un mes después no logró acceder a la final. Hasta ahora los únicos problemas del fondista de origen somalí con la AMA habían ocurrido por haberse saltado dos controles sorpresa.

El fondista ya se había visto salpicado por las acusaciones de dopaje a su entrenador, Alberto Salazar. El 3 de junio de 2015, el preparador fue señalado como encubridor de prácticas de dopaje. Se lo vinculó como responsable de suministrar medicamentos a Galen Rupp y Mary Cain, dos de sus mejores atletas en un programa de la cadena británica BBC. Durante la investigación al menos siete deportistas y personas vinculadas a NOP acudieron a la agencia estadounidense antidopaje (USADA) preocupados por los métodos de Salazar.

Otro de los deportistas sobresalientes que han necesitado una autorización para uso terapéutico fue Laszlo Cseh. El nadador recibió una exención desde octubre de 2011 hasta octubre de 2015 por formoterol, una fármaco relacionado con el asma.