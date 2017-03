Pedro, marcado por Francia

«Contra Francia siempre guardo un bonito recuerdo después de marcar el gol en un partido clave», recuerda Pedro Rodríguez apuntando al 0-1 de 2013 cuando se le pregunta por su vuelta a Sant Denis. En el estadio parisino, donde España se juega el martes la imbatibilidad de la era Julen Lopetegui, también disputó el canario el que por ahora es su último partido (lleva 60) con 'La Roja' el pasado 28 de junio.

Fue el 2-0 con el que la Italia de Antonio Conte arrebató el título de campeón europeo a España tras vivir ocho años, desde Viena, en la cima del fútbol continental. Aquel día Pedro entró al campo sólo diez minutos, al lesionarse Aduriz y no quedarle más opciones ofensivas a Vicente del Bosque en el banquillo. Lo introdujo en el campo a regañadientes, esperando que ayudase a un empate que no se produjo.

Y es que siete días antes unas declaraciones suyas, a Ricardo Sierra en Movistar Plus -«si no veo continuidad no merece la pena seguir viniendo aquí para hacer grupo»- perturbaron el buen ambiente de la selección, que sumaba seis puntos en las primeras dos jornadas, unas horas antes del tercer partido ante Croacia. «Si alguien se ha sentido molesto pido perdón pero no creo que haya sido para tanto», afirmó recalcando que «no» estaba «arrepentido».

Salió a defenderle Gerard Piqué y Vicente del Bosque se mostró bastante comprensivo en público. «Le ha traicionado el subonsciente», dijo el salmantino. Su presencia en aquella rueda de prensa eclipsó en cierta parte a Lucas Vázquez, que sólo respondió una pregunta y lo hizo con un curioso: «Para mí es un orgullo poder estar aquí y aportar al equipo». La derrota ante Italia supuso el adiós de Del Bosque y de Pedro, que aquel día pudo charlar en los vestuarios con el que ahora es su entrenador, Antonio Conte.

Último partido de Champions

Tras verse fuera de la primera lista, como Iker Casillas o su compañero Cesc, pensó que esa etapa se había terminado para él en París. La sorpresa llegó hace unas semanas cuando apareció en la prelista de 54 jugadores que hace la Federación para los clubes.

Al canario, que suma 8 goles en 25 partidos con el Chelsea esta campaña gracias al cambio de sistema que le ha permitido arrebatar la titularidad a Willian, el cuerpo técnico le preguntó si estaba dispuesto a aceptar cualquier rol en el grupo. Incluso el de ser uno de los dos descartados en El Molinón.

Una vez llegó la respuesta afirmativa, pasó a ser otro más con opciones de ser citado. «Aquello está pasado y el pasado, pasado está. Todo el mundo en la vida puede equivocarse. Pedro está en su plenitud y no tengo ninguna duda de que va a sumar y ayudar al equipo», zanja Julen Lopetegui cuando se le pregunta por el asunto.

El propio Pedrito, como aún le llaman en el grupo pese a sus 29 años, optó por comparecer el primer día ante los medios, a los que decidió atender de modo colectivo, y dar una pequeña explicación. «Aquello queda atrás y me sirve para aprender. Nunca he tenido problemas, pero en todo caso quiero dejarlo todo atrás y pensar sólo en defender este escudo una vez más. Ahora estoy con mucha ilusión y muchas ganas, asumiendo que hay muchos jugadores para elegir y que es muy complicado estar. Quiero ser uno más, como siempre, y aprovechar la oportunidad».

Dejó el '11' a Vitolo, pese a que podía elegir por veteranía, y optó por cambiar al '9'. Arropado por Jordi Alba, Sergio Busquets y Andrés Iniesta, sus mejores amigos en el mundo del fútbol, está deseoso de regresar a un estadio en el que anotó uno de sus goles más recordados junto al que hizo en la final de Wembley de 2011. «Fue un partido complicado de nervios, Víctor (Valdés) hizo buenas paradas y pude marcar en un centro de Monreal desde la izquierda», recordaba en una entrevista a este medio durante la concentración en Schruns antes de la citada Eurocopa en Francia.

2017 cambia su ánimo

Tras marcar aquel gol no pudo concluir el partido siendo sustituido por Fábregas a un cuarto de hora del final. El tinerfeño sufrió una pequeña rotura fibrilar en el gemelo externo de su pierna izquierda, por lo que no jugó la ida de los cuartos de la Champions unos días después. Regresó al estadio parisino tres años después, con el Chelsea ya sin el destituido Mourinho, en los octavos de la pasada competición continental.

Este año su club, que va lanzado a por la Premier, no compite en Europa, por lo que el destino ha querido que regrese a París, y a Sant Denis, de nuevo con la selección para medirse a Francia. «Es un buen equipo y será un partido difícil. Francia es una gran selección y creo que está más compacta y va a ser un rival muy difícil de superar».

2017 está siendo un año de cambios para Pedro, que ha superado un 2016 lleno de situaciones deportivas y personales complicadas. «Ahora estoy viviendo un momento muy especial también en mi club y estoy muy feliz. Estoy aquí para trabajar al cien por cien, competir al máximo nivel y para hacer todo lo que Julen (Lopetegui) decida. Confió en aprovechar las oportunidades que me pueda ofrecer. La idea de juego de Julen nos puede venir muy bien», explica imaginando que el vasco le dará la opción de pisar otra vez Saint Denis. Parece el lugar ideal para aumentar sus registros goleadores con España hasta los 18 tantos y cerrar así su herida.