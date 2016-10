Lopetegui: «Jugará Costa, pero lo importante es lo que hagamos, no el once»

Julen Lopetegui compareció este miércoles en la sala de prensa del Juventus Stadium flanqueado por Gerard Piqué y Koke, dos de los jugadores a los que colocará en la zona central de su once ante Italia. El técnico vasco transmite tranquilidad a sus futbolistas, que le notan relajado y convencido. Está ilusionado pese a que el duelo es de «máxima exigencia» y sorprendió al anunciar que Diego Costa será titular en punta. «Jugará Diego Costa y el once está más o menos claro. Creo que lo sabéis», dijo sin querer confirmar que será el mismo que el de Bélgica con la entrada del punta del Chelsea por Morata e Iniesta por Thiago, renqueante con molestias. «Lo más importante no es el once, es lo que hagamos en el campo. Lo que importa es que venimos con la ambición de hacer un gran partido y superar las grandes dificultades que tiene este encuentro. Que seamos capaces de aceptar ese reto. Italia nos va a exigir mucho, venimos con ilusión y ganas de hacer un gran partido», insistió.

Lopetegui tiene claro que pese al cambio de seleccionador respecto a la Eurocopa su rival ha variado poco. «Tiene una filosofía parecida desde hace años aunque tienen matices distintos que dan los entrenadores: primero con Prandelli, después con Conte y ahora con Ventura. Está claro que la idea es parecida y el sistema es el mismo también con Ventura, que lleva años jugando con ese sistema. Lleva años jugando como un equipo, con mentalidad colectiva, y esa es su mayor virtud. Ha desarrollado el 3-5-2 con maestría, y saca provecho de sus tres centrales y de su sistema. Es un rival con jugadores de mucha calidad y técnica individual para desarrollar su juego».

Lopetegui observa a Saúl Ñíguez. / EFE

Saúl hizo bicicleta

Lopetegui tiene clara su idea de partido y por eso negó que se vaya a fijar «en lo que sucedió en el partido entre Francia e Italia. «Era amistoso», dijo cuando se le preguntó si era mejor ceder la posesión como hicieron los de Didier Deschamps. Además, negó que vaya a repartir esfuerzos entre sus jugadores, que parecen aptos a excepción de Saúl, que mientras el resto entrenaba hacía bicicleta estática sobre el césped del Juventus Stadium, por lo que parece que será el descarte y no Ander Herrera. «Estamos pensando en el partido de mañana. No hay posibilidad de montar dos caballos a la vez y el de mañana (por Italia) es bravo. Toda la energía está en el partido de mañana. Luego ya pensaremos en el otro (el del domingo contra Albania)», dijo el seleccionador, que parece gestionar los nervios de un duelo de esta categoría con mucha tranquilidad.

Pese a su suplencia, el vasco aclaró que están «muy contentos con Morata y por eso está aquí». «No es fácil tener minutos en el Real Madrid, y Morata viene porque ayuda al equipo y tenemos confianza en él», reconoció. Además, explicó a los medios locales que José Callejón, que completa una gran campaña en el Nápoles, puede aportar porque «está teniendo minutos». «Lo veníamos siguiendo y tiene facilidad para llegar al gol y nos da soluciones diferentes e importantes», añadió.

Además, alabó a Gianlugi Buffon, al que tildó de «leyenda viva de la historia de Italia». «Está al máximo nivel fruto de la trayectoria de un fantástico profesional, está al nivel máximo en su club y en la selección. Por lo que le conozco, por lo que sé que hace, se ha cuidado y vive su profesión con pasión. A veces el DNI no significa nada», destacó.