Bonucci se emociona al hablar de su hijo enfermo

Leonardo Bonucci mostró el lado más humano de un futbolista en su última comparecencia de prensa. El defensa italiano, que este jueves se enfrenta a España, no pudo contener las lágrimas al hablar de su hijo Matteo, de dos años, y que es víctima de una enfermedad crónica que le ha hecho pasar dos veces por quirófano. La última de ellas fue hace menos de un mes en el hospital Reina Margarita de Turín, lo que provocó que el defensa no pudiera estar en el debut de Ventura como seleccionador italiano porque no se movió del hospital.

Afortunadamente, la evolución de Matteo ha sido muy favorable y el pequeño de los Bonucci se recupera y pronto podrá volver a ver a su padre en el campo, junto a su hermano Lorenzo.

En una de sus comparecencias ante del partido ante España, el defensa de la Juventus tuvo que esforzarse para no llorar al recordar a su pequeño: “Lo que ha sucedido me ha hecho más fuerte. Quiero dar las gracias a mi hijo y a mi esposa, porque hemos afrontado una época dura y seguimos luchando juntos contra ella”. El defensa recordó las noches sin dormir por el penalti fallado ante Alemania, pero ahora se da cuenta de que "lo importante es cuando se llevan a tu hijo al quirófano Ahí entiendes que en la vida hay cosas mucho más importantes que un mal despeje".

