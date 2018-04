Hugo Paz, exnovio de Sofía Suescun, nuevo concursante de 'Supervivientes' Hugo Paz, exnovio de Sofía Suescun y nuevo concursante de 'Supervivientes 2018'. / Telecinco El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tuvo relación amorosa con Sofía hasta que ella descubrió que le había sido infiel LAS PROVINCIAS Miércoles, 11 abril 2018, 02:16

La polémica está servida en Supervivientes 2018. La noche de este martes se ha confirmado el nuevo concursante que llegará a Honduras: Hugo Paz, exnovio de Sofía Suescun. Hugo Paz viene a suplir los abandonos voluntarios del concurso de María Lapiedra y Adrián Rodríguez.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se marchó de este programa de la mano con Sofía y tuvo una relación amorosa con ella hasta que la joven descubrió que le había sido infiel. Ahora los dos se volverán a encontrar a cientos de kilómetros en la isla de 'Supervivientes'. ¿Qué ocurrirá?

Desde hace unas semanas el joven ha participado en el programa 'Sálvame' para hablar de Sofía, unas apariciones en las que Hugo Paz ha llegado a confesar que la 'gran hermana' aún estaba enamorada de él. Y es que Hugo llegará a la isla para complicar aún más la vida amorosa de Sofía, quien ya tiene su corazon partido entre Logan y Alejandro Albalá, ex de Chabelita Pantoja. Hugo ya había afirmado que no le importaría poner rumbo a los Cayos Cochinos para poner a prueba a su ex.