Estallido de festivales en Valencia Montaje del escenario del concierto Love the 90's, un espacio que también se utilizará en el festival de Les Arts. / damián torres La ciudad se prepara para acoger hasta cinco macroeventos musicales a lo largo de junio y julio NOELIA CAMACHONOELIA CAMACHO Viernes, 1 junio 2018, 01:03

valencia. En la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se apuraban ayer los trabajos del montaje del escenario del macroconcierto Love the 90's, una cita musical que recala en Valencia con todas las entradas vendidas. Es la primera de las grandes citas que se instalará en la capital del Turia entre junio y julio. Lo hará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se congregarán, según fuentes de la organización, unas 18.000 personas. Así, en el cartel figuran nombres como Technotronic, Viceversa, Chimo Bayo, Paco Pil, Twenty 4Seven o Ku Minerva,

Este es uno de los indicativos de que los grandes festivales harán que estas semanas la música estalle en Valencia. En el mismo escenario, y justo la próxima semana -8 y 9 de junio- el festival de Les Arts, que agotó las localidades hace semanas, pretende reunir a más de 40.000 asistentes ambos días. En la oferta del certamen figuran artistas como La habitación roja; Carlos Sadness, Dorian, Crystal Fighters, Elefantes, Nancys Rubias, Rufus T. Firefly, Coque Malla, Lori Meyers o Bely Basarte, entre otros.

Love the 90's y el festival de Les Arts darán paso al 4ever Valencia Fest, que se ubicará en la Marina el fin de semana del 29 y 30 de junio. Para su responsable, Miguel Jiménez, se trata de un certamen «distinto a todos los demás». «Va dirigido a un público más adulto, que puede ir con su hijo. No pretendemos reunir a decenas de artistas para que actúen 10 minutos. Lo que ofrecemos son conciertos de larga duración», asegura de un evento en cuyo cartel figuran nombres propios como The Prodigy, Manic Street Preachers, Simple Minds, The Cult o Kaiser Chiefs. Esperan reunir a las 18.000 personas que ofrece el aforo. Según cuentan, la venta de entradas va a buen ritmo aunque no especifican el volumen de localidades que ya han sido adquiridas.

El Marenostrum y el Music Experience coinciden en La Marina el 6 y 7 de julio

Ya en julio, este mismo enclave será testigo de dos citas coincidentes en el tiempo y el espacio. El Valencia Music Experience y el Marenostrum convivirán juntos los días 6 y 7 de julio -aunque el primero también tendrá lugar el día 8-. Ambos eventos comparten promotor y, también, la celebración de un espectáculo piromusical, según confirmaron ayer fuentes de la organización a este periódico. No obstante, están orientados a públicos diferentes. El Music Experience incluye en su cartel nombres como Kidd Keo, Bad Gyal, Vengaboys, Viceversa, José Coll, Pignoise, Despistaos o Bombai. El Marenostrum, por su parte, hará sonar a grupos como Steve Aoki, Maceo Plex o Don Diablo.