¿Por qué Alfred regaló a Amaia 'España de Mierda'? «Estamos a muerte con España», declara Alfred en un vídeo junto con Amaia
Martes, 24 abril 2018

La polémica no tardó en extenderse después de que Alfred publicara un vídeo en el que se veía el regalo que le había hecho a Amaia por el día de Sant Jordi. El ejemplar de 'España de Mierda' de Albert Pla ha obligado a que los dos representantes españoles en Eurovisión publicaran un nuevo vídeo explicando la sinopsis del libro, que no tiene nada que ver con motivos independentistas.

En 24 horas se han podido leer en redes sociales críticas sobre si era adecuado el título del libro que regaló Alfred a Amaia a menos de 20 días de su participación en el festival europeo, aunque también se publicaban mensajes sobre la historia que se relata en el libro del también cantante Albert Pla.

A esta última cuestión es a la que se ha referido Alfred en un vídeo publicado y en el que aparece junto con Amaia. «Queremos aclarar la triste polémica sobre el polémico regalo que le hice a Amaia: una rosa y un libro», empieza Alfred. Amaia también habla para apuntar que a ambos les gusta Albert Pla y que ya hablaron de este libro durante su estancia en Operación Triunfo.

«El libro habla de un cantautor que no puede cantar en condiciones por cómo está la cultura. Lo queríamos aclarar ya que estamos a muerte con España. No entendemos por qué no se puede regalar un libro ya que no habla de política, no habla de independentismo ni mal de España, es una sátira del país», concluye Alfred.