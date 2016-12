El Palau de Les Arts pujará por acoger los Premios Líricos Campoamor tras el rechazo de Oviedo

El futuro de los Premios Líricos, que habitualmente se celebran en el Teatro Campoamor, está en el aire. Se trata de los galardones líricos más prestigiosos de España, consolidados ya tras una década. El pasado mes el ayuntamiento de Oviedo decidió retirar la subvención a las distinciones y suspender los premios Campoamor. La decisión del tripartito que gobierna el consistorio ovetense (PSOE, Izquierda Unida y Somos -la marca local de Podemos en Asturias-) complica la celebración de la próxima entrega, prevista para el 18 de marzo de 2017, considerada los Goya de la lírica.

La Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas Estables de Ópera apoyó «su continuidad» a través de un comunicado, aunque precisó que deberá «estudiar su viabilidad en la junta directiva que tendrá lugar el 16 de diciembre en Valencia» y en la asemablea posterior.

El objetivo de estas reuniones es «recopilar toda la información» para tomar una decisión. Desde Ópera XXI, que preside Francisco Potenciano, quieren que dos técnicos de los Premios Líricos les proporcionen todos los pormenores de la gala. Si deciden seguir adelante, tendrán que consensuar la ciudad que albergará la decimoprimera gala de los Premios Líricos y el día de celebración. Para Potenciano, «lo más justo» es que exista «una rotación entre los teatros que componen la asociación», tal y como ocurre con los premios de teatro Max, aunque por el momento no desechan la posibilidad de que continúen en Oviedo, siempre y cuando logren el apoyo de alguna administración pública que no tiene que ser local, sino que no descartan la posibilidad de que el gobierno del Principado tienda su mano. «Nosotros no vamos a dejar de coger un teléfono y atender una llamada», avanzó.

El Palau de les Artes se ofrecerá para acoger los Premios Líricos, explicó Potenciano, que también es director económico del coliseo valenciano, a LAS PROVINCIAS, «pero también se postularán otros teatros, como Barcelona. Lo que es seguro es que si continúan adelante se llevarán a cabo en Valencia algún año porque pensamos que la edición de los Premios debe ser rotatoria para contar con apoyos institucionales diferentes y por lo tanto menos gravosos para una misma región o ciudad», explica Potenciano.

El impacto económico de los galardones para la ciudad y de visibilidad «es muy positivo, pero hay que ajustarlo a las posibilidades», añadió. Según el informe realizado por la consultoría Deloitte hace dos años, por cada euro de subvención que se concedió, se generaron 1,7 euros de Producto Interior Bruto y en total, los galardones tuvieron un impacto de 584.811 euros de PIB.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas Estables de Ópera XXI mostró su indignación con el equipo de gobierno ovetense: «No esperábamos que una edición, que fue aprobada por el patronato de julio, se desconvocase» tres meses después sin que el Ayuntamiento se haya sentado a negociar «un ajuste», declaró al periódioco El Comercio. «Los Premios Líricos son fundamentales y solo se ha valorado el dinero que cuesta y no el impacto económico» que genera en la ciudad. Ópera XXI agrupa a 26 teatros, festivales y temporadas estables de opera en España. La asociación ha de estudiar si con patrocinios, aportaciones institucionales y otros apoyos puede asumir la continuidad de los premios con carácter rotativo por los distintos teatros de España.

La celebración de los Premios Líricos será con cargo a la asociación. De momento no se ha planteado que un teatro socio de Ópera XXI asuma al 100% la gala. Tampoco está al descartado que el Gobierno de Oviedo retome la colaboración en menor cuantía y con mayor implicación de la asociación nacional.

Mientras Ópera XXI trata de salvar los Premios Líricos, Les Arts se prepara para alzar el telón de la próxima temporada. Será este viernes con 'Il vespri siciliani', de Verdi. Esta producción de cinco actos se representará también los días 13, 16, 18 y 21 de diciembre

Esta ópera de Verdi es una pieza fundamental en el repertorio del compositor italiano, aunque es uno de los títulos menos representados. 'I vespri siciliani' se presenta en una versión actualizada en el que la amenaza invasora no son los franceses sino los políticos populistas y los medios de comunicación servilistas con el poder. Es una ópera que comulga con los tiempos actuales. Roberto Abbado es el director musical y Gregory Kunde encabeza el elenco.