València en Comú tacha de «ocurrencia» de Ribó la propuesta sobre la V-21 Una retención en el acceso a Valencia por la V-21. / jesús signes El grupo municipal cuestiona el rigor del documento remitido a Fomento y lamenta que el alcalde no haya consensuado ni explicado el informe ISABEL DOMINGO VALENCIA. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:53

La V-21 lleva camino de convertirse en la espina del tripartito a cuenta del proyecto de ampliación del tercer carril entre Port Saplaya y Valencia que impulsa el Ministerio de Fomento y que ha generado el rechazo del pleno municipal. Fue a instancias de una moción presentada por València en Comú que sus dos socios de gobierno (Compromís y PSPV) respaldaron aunque posteriormente variaron su postura para aceptar la actuación aunque con menor impacto el previsto sobre la huerta.

Ese tira y floja entre el tripartito (causó estupor que el PSPV en Les Corts votara en contra de una moción de Podemos sobre la autovía) registró ayer un nuevo episodio tras haberse anunciado por el Ayuntamiento de Valencia el envío del plan alternativo de la V-21 a Fomento. Eso sí, medio mes después de la adjudicación provisional de las obras y casi dos desde que el alcalde, Joan Ribó, comunicara que el Consistorio contaba con una propuesta que reducía la afección sobre la huerta.

Así, la concejala y portavoz municipal de València en Comú (ValC), María Oliver, no ocultó ayer su malestar con el alcalde, Joan Ribó, por hablar en nombre del gobierno municipal «cuando ni siquiera nos ha presentado el proyecto ni se ha explicado. Y somos socios de gobierno». La edil detalló que recibieron el plan alternativo, «anunciado hace tiempo», casi al mismo tiempo que se envío al ministerio.

Un documento que, a su juicio, no se trata de un estudio técnico con rigor ya que, una vez analizado, «no sabemos si es un trabajo de los servicios municipales o si es una ocurrencia política» de Alcaldía, que es de donde parte la iniciativa. «Nadie firma el documento», criticó Oliver al tiempo que resaltó que el planteamiento alternativo «justifica la necesidad de la carretera y se limita a hacer un estudio sobre las afecciones sin entrar en propuestas alternativas de movilidad».

No responde a la moción

En este sentido, la portavoz de ValC, que participó hace dos semanas en la petición que realizó Podemos a Fomento para paralizar la apertura de las ofertas económicas de la licitación de las obras, remarcó que el plan alternativo de Ribó no recoge el espíritu de la moción aprobada en el pleno municipal de octubre, donde se instaba a la paralización del proyecto y a destinar el importe de las obras (unos 30 millones) a otras inversiones en la ciudad vinculadas con la movilidad y el transporte.

Oliver, que hasta el día 4 será la alcaldesa accidental del cap i casal al encontrarse Ribó de vacaciones, lamentó que el documento alternativo contradiga las políticas de movilidad del Consistorio. Y es que no contempla un plan de pacificación del tráfico en el entorno afectado por la ampliación de un tercer carril ni propuestas de fomento del transporte público.

También el concejal de ValC Roberto Jaramillo mostró su rechazo a la propuesta de Ribó y su malestar por no haber sido informados. Así, en su cuenta en una red social, el edil escribía: «Como dice nuestra portavoz María Oliver este proyecto no ha sido consensuado. Desde ValC apostamos por la no ejecución de unas obras que, como dice Per l'Horta, son muy dañinas para la huerta y van en contra del modelo de ciudad y movilidad por el que apostamos».

De hecho, los dos concejales participaron en la marcha reivindicativa contra el proyecto de la V-21 que el colectivo Per l'Horta organizó hace unas semanas y que recorrió alguna de las zonas afectadas.

La reacción de uno de los socios de gobierno de Ribó se produjo apenas unas horas después de que el propio alcalde esquivara una pregunta sobre si la propuesta alternativa remitida al ministerio provenía de Alcaldía o se trata de un documento acordado con los otros dos partidos del gobierno.

«Ha sido un proyecto consensuado con el PSOE, que estamos de acuerdo con ellos, y con València en Comú sí que hay una voluntad de reducción de la afección a la huerta, que es el tema fundamental», declaró al ser preguntado tras su visita al nuevo parque de Malilla acompañado de la edil de Medio Ambiente, Pilar Soriano.

En este mismo encuentro, Ribó aseguró que se ha producido «un aumento» en la entrada de coches a la ciudad, según constató con los responsables del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia hace unos días, algo que «evidentemente produce dificultades en el tráfico» y que achacó al «crecimiento de la actividad económica».

El PP pide explicaciones

Mientras, el grupo municipal popular reclamó al alcalde que dé explicaciones inmediatas sobre el proyecto alternativo de la V-21 que envió al ministerio, ya que, según remarcó el concejal Alfonso Novo, «no está acreditada la autoría del mismo por parte de ningún servicio del Ayuntamiento».

Para Novo, las acusaciones de María Oliver son «muy graves» y, por ello, reclamó a Ribó que «informe sobre la procedencia y validez exacta del documento enviado ayer [miércoles] al ministerio». Según el edil popular, «el intento de manipulación de Ribó al tripartito se le ha vuelto en contra».

«Ante este sainete en que se ha convertido el proyecto alternativo, llama también la atención el silencio cómplice de los concejales socialistas», señaló Novo. Una pasividad que el edil popular atribuyó «al miedo que tiene la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, a contradecir los mandatos autoritarios de Ribó y que el tripartito pueda romperse».