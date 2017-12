El alcalde defiende a la Unidad Militar de Emergencias Viernes, 29 diciembre 2017, 00:25

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, defendió ayer la presencia de las Fuerzas Armadas en Expojove porque es «objetivo» que realiza «tareas importantes» en cuanto a las tareas de extinción en grandes incendios y de carácter humanitario. «Si se trata de la UME -la Unidad Militar de Emergencias-, la unidad que actúa en caso de grandes incendios, creo que es bueno que estén», opinó el primer edil, que considera «imprescindible» que no se expongan armas en este evento. «Una cosa es que no haya exposición de armas, que me parece imprescindible para la gente joven, pero otra cosa es que el Ejército está haciendo tareas importantes en labores humanitarias», comentó Ribó.