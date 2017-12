Educación justifica el recorte de horas de la asignatura de Religión La conselleria alega que con el cambio se equiparará a materias como Plástica y Tecnología JOAQUÍN BATISTA VALENCIA. Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:01

La Conselleria de Educación salió ayer al paso de las críticas de profesores y familias a los cambios en el horario de la asignatura de Religión en la ESO, que dejará de tener dos horas semanales de clase en 1º y 2º para quedarse en una. En 3º y 4º ya se encontraba en el mínimo legal con la normativa actual. La propuesta, incluida en el borrador del decreto que regulará la organización de la Secundaria y que se negociará a principios de enero, no ha gustado a los sindicatos que representan a este colectivo docente, que ya han anunciado recursos judiciales si se mantiene el recorte.

El secretario autonómico de Educación Miguel Soler defendió ayer la medida. «Todo el profesorado de una especialidad determinada, y Religión no es una excepción, protesta cuando tiene menos horas que el año anterior, pero no conozco colectivos que hayan ido a los tribunales por este motivo, aunque cada uno hace lo que considera», dijo tras ser preguntado por si no había otra manera de cuadrar las sesiones en la nueva distribución de etapa. Cabe recordar que la clase que se pierde se añade a Lengua Extranjera, con la obligación de dedicarla al fomento de las destrezas orales.

«El horario de la ESO son 30 horas a la semana. Teníamos dos opciones: incrementarlas a 31 a todos o repasar el conjunto de materias», añadió. «En Secundaria Obligatoria todos los alumnos cursan cuatro horas (semanales) de Educación Plástica y Visual, a lo largo de los cuatro cursos. Todos dan cuatro horas de Tecnología, y todos tienen otras cuatro de Física y Química. Y todos cursarán cuatro de Religión o de Valores Éticos. Pensamos que estas asignaturas, como mínimo, tienen la misma relevancia que Religión, no vemos por qué aquí no hay problema y en Religión sí», continuó, antes de recordar que «es la única materia presente desde el inicio de Primaria hasta el final».

El departamento abre la puerta de las estancias en el extranjero a la red concertada

También se preguntó si se recurrirá el aumento de dos a tres horas semanales en 1º de Bachillerato, que es otra de las novedades que incluye la nueva propuesta de ordenación. «Es un debate eterno», concluyó Soler. En cuanto a esta última etapa, explicó que se ha incrementado para equiparar la materia a asignaturas alternativas como Cultura Científica o Anatomía Aplicada, que ya tenían tres horas con la normativa anterior. De esta forma resulta más sencillo para los centros la organización de grupos y horarios.

El sindicato de profesores de Religión Apprece CV y la Federación de Enseñanza de USO CV ya han anunciado que acudirán a los tribunales si tras la negociación del borrador se mantiene el ajuste, lo que es más que probable. El primero alega que los acuerdos entre España y la Santa Sede obligan a dar a la materia un tratamiento equiparable al de otras asignaturas fundamentales y considera que el nuevo horario contraviene esta premisa. De hecho ya recurrió la nueva ordenación de Primaria, que dejaba a los centros la decisión sobre la carga horaria de Religión, con el mismo argumento. En cuanto a USO, recuerda que en otras autonomías ya se han producido fallos contrarios ante recortes similares. También las familias de Fcapa valoran la opción judicial, como informó LAS PROVINCIAS.

Formación y concertada

Por otro lado, la rueda de prensa organizada para presentar la oferta de las escuelas oficiales de idiomas sirvió para saber que Educación estudiará la petición del sector concertado para que sus profesores puedan participar en las estancias formativas en el extranjero. La primera convocatoria, de 600 plazas, se limitó a la red pública. Para el próximo verano se aumentará a mil.

Soler reconoció que la reclamación de la red es un asunto «pendiente» y dio pistas sobre cómo se articularía en caso de permitirse su concurrencia. Tras recordar que la formación de la conselleria se ciñe a la pública igual que la de las patronales y organizaciones concertadas se limita a su personal, destacó que en primer término las estancias se dirigirían a los funcionarios de carrera, y si quedan plazas, a los interinos. Es el mismo sistema de prioridad que el aplicado en la pasada convocatoria. Sólo en caso de haber plazas libres tras este colectivo se daría cabida a los de la concertada, algo que el propio Soler ve complicado teniendo en cuenta que el pasado verano se recibieron 3.600 solicitudes de profesionales de la pública para 600 puestos.