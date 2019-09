Zorío inicia una campaña para que Lim venda el club Miguel Zorío entrando a la ciudad de la justicia. / D. Torres El presidente de Marea Valencianista revela que el singapurense rechazó una oferta de 200 millones R.D. Valencia Jueves, 12 septiembre 2019, 13:37

Miguel Zorío ha iniciado una campaña en change.org tras la destitución de Marcelino García Toral. A través de un comunicado, el máximo responsable de Marea Valencianista, ha hecho pública su «indignación» por lo que considera una falta de respeto por parte del máximo accionista hacia el club de Mestalla «al cesar a Marcelino y dejar en ridículo a Mateu Alemany, de una forma tan poco elegante como prepotente».

«Por eso, pide a toda la afición, ex jugadores, ex dirigentes, representantes de peñas, grada de animación, … que se unan, no detrás de una persona, sino de una idea y de un movimiento, cuyo objetivo es defender el patrimonio histórico, económico, deportivo y social del Valencia», prosigue el comunicado. La campaña en change.org se llama «Peter Lim, Vende Ya. Peter Lim, Sell Now» (enlace http://chng.it/5sdPBScf ) y el hastag: #LimVendeYa.

Para Miguel Zorío, «no es el momento de hablar sobre las causas o sobre los responsables de la llegada de Meriton a Valencia». «No es el momento de reproducir viejas heridas entra antiguos dirigentes del club. Es el momento de unirnos todos por el bien común: salvar al soldado Ryan, salvar al Valencia de las garras de Peter Lim», prosigue.

«Lim sólo se sentará a negociar si los valencianistas denunciamos en Mestalla que no lo queremos, que deseamos que finalice esta dictadura en la que ha convertido a un club centenario, que deseamos que finalice el Black Friday de Jorge Mendes y que deseamos comprarle sus acciones por un precio justo y un plazo adecuado», continúa el expresidente del Valencia quien ha concluido el comunicado explicando a la afición las dos vías existentes para comprar el club al singapurense: «Con un inversor que respete el futuro deportivo del club y no conciba al Valencia como una tienda de Mendes; o comprando el propio club las acciones por el valor que supuestamente ha pagado Lim y con los mismos plazo de pago que ha tenido él».