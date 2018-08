Zaza, al Torino por 14 millones Abonará al Valencia dos millones esta temporada y doce la que viene para adquirir al delantero, uno de los futbolistas más queridos de la afición El club italiano recibe cedido al atacante con una obligación de compra O. CLAVER/L. MARTÍ Sábado, 18 agosto 2018, 00:00

valencia. El cluebrón de Simone Zaza ha llegado a su fin. Y Anil Murthy fue el encargado de descubrir públicamente el nuevo destino del jugador. El presidente del Valencia anunció en su perfil de Instagram la marcha del futbolista italiano al Torino, después de darle las gracias por su entrega al club de Mestalla. «Llegaste en momentos difíciles y nos has ayudado a crecer con tu esfuerzo y tus goles, siempre con carisma y simpatía. Hoy te vas al Torino con el cariño y el respeto del valencianismo. Grazie e in bocca al lupo, Simone!», escribrió el dirigente en sus redes sociales.

Después de una intensa jornada en la que parecía que la Sampdoria iba a incorporar al futbolista en sus filas, el Torino se sumó a la 'puja' por el futbolista y al final se llevó al delantero. En un primer momento, el Sampdoria había llegado a un acuerdo con el Valencia para el traspaso del ariete, aunque posteriormente el conjunto de Turín igualó la oferta presentada. Con las dos propuestas sobre la mesa, finalmente el jugador escogió volver a la ciudad italiana, donde ya residió en el pasado durante su etapa en la Juventus. Por cierto, dirigentes de la Sampdoria cargaron duramente contra el representante de Zaza por no mantener la palabra que había dado.

Con el acuerdo ya cerrado, el Torino -club que también firmó ayer a Roberto Soriano, ex futbolista del Villarreal- pagará dos millones de euros este año por la cesión, mientras que el próximo abonará doce millones más por la opción de compra obligatoria acordada. De esta manera, tras temporada y media vistiendo la camiseta blanquinegra -aterrizó en la entidad valencianista en enero de 2017 a cambio de 18 millones de euros-, el hasta ahora '9' del Valencia abandona el club de Mestalla. Además, lo hace por la puerta grande. El ariete era uno de los integrantes de la plantilla más queridos por parte de la afición, a pesar de haber recalado hace poco tiempo en el conjunto valenciano.

En el último momento, el Torino igualó la oferta de la Sampdoria para llevarse al delantero «Soy muy feliz. Me han permitido coronar el sueño de volver a Italia. Eso es lo que quería», afirmó Zaza

Su salida era inminente teniendo en cuenta que Marcelino ya no contaba con el jugador de cara al curso del centenario. De hecho, este verano Zaza había pasado de ser titular junto a Rodrigo Moreno la pasada campaña a convertirse en la quinta opción para el ataque de la plantilla valencianista. La llegada de Batshuayi y Gameiro, elegidos por el técnico asturiano para conformar una delantera de Champions, cerraron las puertas de la continuidad al ex de la Juventus.

De hecho, el jugador italiano ya no se entrenó en la jornada de ayer con el resto de sus compañeros. No obstante, sí que acudió a la Ciudad Deportiva de Paterna para recoger sus pertenencias y despedirse de los integrantes de la plantilla, con quienes compartió vestuario. Tras ello, Simone Zaza abandonó por última vez el lugar de entrenamientos del Valencia minutos antes de las ocho de la tarde, y subido en un taxi.

Despedida en Paterna

Pese a que ya no entraba en los planes de Marcelino para el presente curso, sus buenos números esta última campaña, en la que llegó a anotar 13 goles -todos ellos en competición liguera-, provocaban que el Valencia buscara sacar una cantidad importante de dinero por el jugador. Finalmente, el club valenciano se llevará 14 millones de euros a cambio del delantero, cuatro menos de los que le costó hace año y medio, cuando la entidad de Mestalla estaba sumida en una importante crisis de resultados.

Una vez formalizada la cesión, el futbolista hizo sus primeras declaraciones en la web del Torino, donde manifestó sentirse dichoso por el cambio de equipo. «Soy muy feliz. Agradezco al presidente Cairo y al Toro porque me han permitido coronar el sueño de volver a Italia. Eso es lo que quería y se ha hecho realidad», manifestó el jugador.

Cada vez más cerca del cierre del mercado, el club blanquinegro tiene ya casi perfilada su plantilla para el año del centenario. Con la salida de Zaza, y a la espera de concretarse el nuevo destino del canterano Nacho Gil -que cuenta con el interés de Granada y Las Palmas, ambos equipos de Segunda División-, el único nombre que queda en el aire en la órbita valencianista es el de Gonçalo Guedes. El jugador no cuenta para su actual club, el Paris Saint-Germain, y se acerca al Valencia. No obstante, la entidad de Mestalla se aferra a su posición, por lo que no tiene pensado modificar la oferta que ya realizaron en su día por el extremo portugués. De esta manera,la opción que queda es esperar una nueva respuesta del club parisino.

Entrenamiento táctico

Mientras se cierra definitivamente la plantilla, el equipo se entrenó ayer por la tarde a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva de Paterna. Tuvo el momento emotivo de despedir a Simone Zaza, un jugador que ha calado hondo entre los compañeros y todos los trabajadores de la entidad blanquinegra, para posteriormente saltar al césped para preparar el choque del lunes (20 horas) frente al Atlético de Madrid en Mestalla.

Marcelino García Toral preparó una sesión eminentemente táctica, con la única ausencia del lesionado de larga duración Francis Coquelin. La sesión finalizó con un partido en reducidas dimensiones. El técnico sigue sacando conclusiones para formar con el equipo más equilibrado para medirse al Atlético, al que hará el pasillo por su título de la Supercopa de Europa tras vencer con claridad al Real Madrid.