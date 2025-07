Vinculan al Valencia al hijo de un jugador fatídico para el club El interés del Valencia en Nicolás Fonseca trae al recuerdo la desdichada historia del club de Mestalla con su padre, Daniel Fonseca. «Doy gracias a Dios por no haber fichado por el Valencia», expresó el urugayo

Era un martes de septiembre de 1992. El Nápoles viajaba a Valencia para jugar en Mestalla la ida de la primera ronda de la Europa League. El Valencia llegaba a la competición con el ánimo de volver a coronar tras varios años duros. Atrás quedaban los días gloriosos. En la última década, el club blanquinegro había pisado el barro de la Segunda División, y llevaba más de doce años sin tocar metal. La Supercopa de Europa de 1980 ganada al Nottingham Forest era el último título valencianista hasta esa fecha.

El Nápoles, por su parte, seguía lamiéndose la herida de la marcha de Diego Armando Maradona, que se había producido solo dos años antes. Ya nadie llevaba el '10' en el equipo partenopeo. Pero había un nuevo fichaje, con el dorsal 11 a la espalda. Daniel Fonseca. Un joven delantero uruguayo, recién llegado del Cagliari, que nunca había jugado un partido europeo. Fonseca debutó en Mestalla en una Europa League que, por aquel entonces, no tenía fase de grupos. Era un torneo de 'K.O' desde su inicio, y enfrentó a dos colosos en la primera ronda.

Claudio Ranieri, entrenador del Nápoles ya por aquel entonces, alineó a Fonseca en la doble punta. Y no se equivocó. El uruguayo anotó los cinco goles napolitanos para dejar la eliminatoria resuelta y silenciar Mestalla. El Nápoles ganó 1-5 ese partido gracias a él. En la vuelta volvió a ganar, esta vez 1-0. Ya saben quien anotó el único gol del partido. Sí, Fonseca.

El interés del Valencia en él en 1989

Tres años antes, cuando Daniel Fonseca aún jugaba en el fútbol uruguayo, el secretario de la directiva del Valencia, Alberto Miguel, cogió un vuelo a Montevideo para tratar de ficharlo. Era verano de 1989. El domingo 6 de agosto, Fonseca aterrizó en Manises y declaró que quería meter goles en el Valencia. Su fichaje estaba hecho. El jugador quería firmar por el Valencia, atraído, entre otras cosas, por Víctor Espárrago, entrenador valencianista y compatriota de Daniel. Al día siguiente, a la espera de que llegara su agente, Francisco Casal, Fonseca visitó Mestalla y se entrenó con la plantilla.

Arturo Tuzón, presidente del Valencia, se reunió con Casal en la tarde del martes. La reunión comenzó a las ocho de la tarde y se alargó hasta las cinco de la mañana del miércoles. El motivo de conflicto fue que Casal quería que su representado quedara libre gratuitamente al acabar el contrato de tres temporadas. Tuzón se negaba en rotundo. Así las cosas, Fonseca volvió a Uruguay y firmó pocas semanas después por el Cagliari italiano. El resto de la historia ya la conocen.

Al regresar a Mestalla en el 1992 con la casaca napolitana, fue cuestionado por la prensa sobre su no fichaje por el Valencia. Doy gracias a Dios por no haber fichado por el Valencia, exclamó. Sergi Calvo, socio del Valencia, cuenta que en la grada general del pie se desplegó un tifo con rotulador que rezaba: «El Valencia también da gracias a Dios por no haber fichado a Fonseca». Cinco goles después, Fonseca fue el último en reir.

Nicolás Fonseca suena para el Valencia

Por suerte para el valencianismo, el uruguayo nunca volvió a jugar en Mestalla. Pero el que sí podría hacerlo es su hijo, Nicolás Fonseca, que ha sonado con fuerza en las últimas horas para unirse al Valencia. A diferencia de su padre, Nicolás es mediocentro, de corte defensivo. A sus 26 años juega en el León mexicano. Se formó en el fútbol italiano, en las inferiores del Novara, pero tras unos pocos partidos con el primer equipo en Serie C volvió a Uruguay, donde comenzó a jugar en la primera división. De ahí saltó a River Plate, y ahora acumula diecinueve partidos con el León en la liga mexicana.

Su llegada al Valencia aún está muy lejos de cerrarse. No parece que Ron Gourlay vaya a volar a México en las próximas horas. Pero la familia Fonseca y el Valencia ya se han visto las caras. Y, la última vez, el club de Mestalla salió malparado.