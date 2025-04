Valencia CF: El vértigo de mirar de reojo a Europa

En una clasificación donde sólo contaran los partidos de 2025, en tres meses y medio ya es un baremo a tener en cuenta, el Valencia ... sería segundo, con 26 puntos tras el sumado ante el Rayo en Vallecas, empatado con el Real Madrid. Es cierto que con los blancos, que juegan este domingo, con un partido menos. Vale, en el peor de los casos los de Corberán serían terceros. En puestos de Champions. Se sigue entendiendo el razonamiento. Desde que el técnico de Cheste lleva el timón, esos 26 puntos en 15 partidos son un argumento de peso, indiscutible, para dejar claro que los valencianistas siguen con el pulgar hacia arriba a falta de seis jornadas para el final de la Liga.

El proyecto de Meriton es tan de mínimos, lo cual merece una gran reflexión, que en el club hay vértigo de pronunciar la palabra Europa. Por el pasado más reciente, hace dos temporadas el equipo de Baraja se salvó con el toque de campana, y porque este curso ha estado en puestos de descenso los primeros cinco meses. Todo eso es entendible pero, una vez dejado claro eso, sería un error dejarse llevar por aquello de que al objetivo sólo hace falta ponerle la etiqueta de matemático. Con 38 puntos en el casillero, 18 por disputarse y la zona de la quema a 8 (que ahora cierra el Alavés con 30) el equipo se ha ganado a pulso la licencia, y el respeto, de mirar hacia arriba.

Ese colmillo, sin dejar de tener tensión hasta que se consiga la permanencia de forma matemática, también debería tenerlo el club. Con Peter Lim, hasta que se demuestre lo contrario, con el grifo cerrado en cuanto a la inyección directa de financiación en el proyecto y con el nuevo Mestalla sin ser una realidad, la única vía de ingresos atípicos llega desde Europa. El Valencia no asoma más allá de la frontera desde marzo de 2020. Ese lustro sin ingresos, unido a las dos realidades anteriores, han sumido al proyecto en una ruina en cuanto al dinero generado cada temporada. En las últimas cuentas auditadas, los ingresos por competiciones en la campaña 23-24 se desplomaron a los 7,29 millones. Una miseria para una entidad histórica como la de Mestalla.

Los buenos resultados de los equipos españoles esta temporada en Europa, con un semifinalista en las tres competiciones, abrirá un hueco más en la lista. Con el Real Madrid y el Barça disputando la final de la Copa del Rey esa plaza extra irá para el octavo. Ahora mismo, la defiende el Celta con 43 puntos. Es decir, el Valencia está más cerca de esa lucha (a cinco puntos) que de la permanencia (a ocho). Si lo de abajo aún no se da por finiquitado no es lógico no tener como nuevo objetivo algo que está más cerca numéricamente. Es algo de cajón.

La UEFA firmó el pasado año un nuevo convenio económico para el reparto a los clubes participantes de sus tres competiciones europeas para el periodo 2024-2027. En la Conference League, el premio que se abre para la octava plaza de la Liga este año, se reparten 285 millones por temporada donde el fijo para todos los equipos que la disputan son 3,17 millones. Sólo esa cifra supone el 43% de los ingresos por competiciones del Valencia en toda la temporada 23-24. A ese pago fijo hay que sumar lo que cada equipo consiga en el césped, con 400.000 euros por victoria, 133.000 euros por empate más los bonus por pasar de rondas y el reparto televisivo que se calcula al final del curso donde se reparten 57 millones. El campeón, sumando sólo los fijos, tiene casi 15 millones fijos.