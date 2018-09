La versión arrolladora de Guedes enciende Mestalla Guedes, durante el encuentro ante el Celta. / jesús signes El Valencia vuelve a disfrutar de la verticalidad del portugués | El luso, que alcanzó los 34 kilómetros por hora, asiste a Batshuayi en el gol y provoca dos tarjetas amarillas antes de ser sustituido entre aplausos TONI CALERO VALENCIA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:59

Marcelino repetía una y otra vez que algunos de los mejores futbolistas del Valencia no estaban a su nivel. En ese grupo, sin necesidad de que el técnico le nombrara, se incluía Gonçalo Guedes. No fue un verano sencillo para el portugués, primero por su participación en el Mundial y luego porque la incertidumbre de su vuelta a Mestalla le mantuvo de cuerpo presente en la disciplina del Paris Saint Germain aunque su mente volaba ya a mucha distancia de la Torre Eiffel. Un vez se concretó el pase, pretemporada exprés y al verde. Guedes no fue Guedes ni ante el Betis (su debut, con 28 minutos), ni contra la Juventus, donde salió como titular, ni tampoco en el derbi en Vila-real, en el que participó 34 minutos. Ayer sí. El portugués recuperó esa versión vertical exhibida la pasada temporada, el nivel que le llevó al Mundial y provocó que el club de Mestalla pagara 40 millones por él.

Guedes asumió la responsabilidad en ataque desde el principio. A los 16 minutos, estuvo a punto de marcar pero el zurdazo se le fue alto. Pocos segundos después probó a Sergio sin suerte. El Valencia se reconocía en las vertiginosas carreras del '7', desbocado al ataque y sin mirar atrás. Entre tanta aceleración encontró Guedes la pausa en la jugada del gol blanquinegro: vio cómo Michy Batshuayi se desmarcaba a la perfección y el portugués la puso justa para facilitar la tarea al delantero. Celebró el 1-0 Guedes a lo grande porque lo necesitaba él y el equipo después de seis encuentros sin ponerse por delante en el marcador.

Mientras le durara la gasolina, era evidente que el plan del Valencia debía pasar necesariamente por Guedes. Soler y Coquelin se encargaron de la contención agradeciendo la ayuda de Wass y el portugués, liberado, se aprovechó de ello. Antes de que el árbitro decretara al descanso, Guedes alcanzó su velocidad máxima en el partido: 34,1 kilómetros por hora, mucho más rápido que Maxi Gómez, que marcaba el tope del Celta. El conjunto vigués siguió sufriendo la versión arrolladora del '7' valencianista. Hugo Mallo y Beltrán vieron sendas cartulinas amarillas por frenar con falta al luso.

Con ventaja en el marcador y recién comenzada la segunda mitad, Guedes pudo coronar su gran actuación con un gol, pero su disparo rozó el palo de Sergio. El portugués se marchó ovacionado por un Mestalla entregado y vería desde el banquillo cómo Iago Aspas ponía el empate definitivo. Otro chasco. «Creo que hicimos un buen partido y creamos muchas más ocasiones que en otros encuentros. Estamos mejorando en ataque y en defensa y la victoria va a llegar», dijo el portugués plenamente convencido.