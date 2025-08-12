Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Diego López en el Osasuna - Valencia de la temporada pasada. VCF

Ya están a la venta las entradas para el Osasuna vs Valencia

Los de Corberán disputarán su primer partido como visitantes en El Sadar, a 30 euros para la grada visitante

Pablo Lara

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 11:32

El Valencia ha anunciado que ya está abierto el plazo para poder comprar las entradas correspondientes a la jornada 2 de LaLiga frente al Osasuna. Los de Corberán visitarán a los de Alessio Lisci, en su primer partido como visitantes, el próximo domingo 24 de agosto a las 17:00 horas. El estadio de El Sadar ya fue escenario de uno de los encuentros más entretenidos de la pasada temporada, en la que ambos equipos empataron a tres. En ese partido se vio uno de los mejores goles de la pasada liga en las botas de Sadiq, que anotó un precioso taconazo. Un tanto que le sirvió para entrar en la votación a mejor gol del curso, que finalmente se llevó Sucic.

Los blanquinegros intentarán mejorar el arranque liguero fuera de casa del año anterior, en el que cayeron 3-1 ante el Celta de Vigo y que fue el inicio de los malos resultados que posicionaron al equipo en la última posición de la clasificación al final de la primera vuelta. Como añadido, el Valencia buscará prolongar su gran racha de visitas a Pamplona, ya que no pierde un partido en El Sadar desde 2021, con un total de 3 victorias y 1 empate en las cuatro últimas visitas.

Las entradas se podrán adquirir a un precio de 30 euros. Como ya es habitual, los socios VCF tienen el privilegio de poder adquirir su asiento antes que el público general, a partir de hoy hasta mañana a las 23:59, momento en el que cualquier interesado puede comprar las entradas siempre que queden en venta. La recogida de las mismas se realizará en las taquillas de Mestalla el martes 19 de agosto de 9:00 a 14:00 horas y el miércoles 20 de agosto en horario de 9:00 a 14:00 horas.

