«¿Si se veía venir el gol del Leganés? No soy adivino. El fútbol nos está quitando mucho» Pellegrino y Marcelino se saludan instantes antes del encuentro. / EFE/ Kiko Huesca Marcelino considera legal el tanto de Kondogbia y asegura que no percibió «ni la más mínima relajación en los futbolistas» LOURDES MARTÍ Lunes, 25 febrero 2019, 00:39

Un partido más, y ya van quince esta temporada, Marcelino García Toral se sentó en rueda de prensa tras sumar un punto que considera «insuficiente»: «En el fútbol influye la suerte y en mi carrera no me pasó jamás eso de merecer tanto el triunfo y empatar. Creo que jugamos un buen partido a nivel competitivo, el rival nos hizo muy poco. Nos faltó algo de fluidez en la segunda parte, pero el rival también participa y lo puso difícil. Se nos fueron dos puntos porque el fútbol nos está quitando mucho este año», comentó el técnico.

El entrenador del Valencia no tuvo la sensación de que, con el marcador a favor, el conjunto madrileño pudiese anotar, de hecho se mostró molesto cuando se le cuestionó al respecto: «Aquí juegan dos equipos. Uno puede dominar en casa cuando reiteradamente usa el centro lateral como arma de ataque. En ese tramo no recuerdo ninguna llegada del Leganés y sí dos muy claras nuestras. Marcamos un gol y dimos dos palos. Cierto es que después del gol pudimos haber perdido. Más allá de eso no recuerdo ocasiones del Leganés. Tuvimos el partido controlado. Sacó centros que defendimos muy bien salvo el del gol. ¿Si se veía venir el gol del Leganés? No soy adivino», contestó un Marcelino que no vio empujón a Bustinza en el tanto de Kondogbia, sino «un gol precioso y perfecto». Tampoco considera el preparador que Neto fuese el futbolista más destacado de los valencianistas: «Hizo dos muy buenas intervenciones, para ser el mejor del equipo tendría que haber parado siete u ocho. Nosotros enviamos balones al palo, tuvimos más ocasiones, sus ocasiones llegaron en la segunda parte», insistió. El preparador restó importancia al error de Kondogbia que pudo haberle costado la derrota al equipo: «Él juega a fútbol y a veces fallas. Es un juego colectivo. Nunca consideraré a un jugador responsable único de haber ganado o perdido un partido», dijo.

Marcelino afirmó que sus futbolistas no perdieron tiempo y que además cuando el colegiado así lo consideró amonestó (por la amarilla a Neto). También negó que la semifinal de Copa del jueves condicionara el once, los cambios o el juego en Butarque. «Ante el Leganés, el equipo contrario dominó jugando como lo hace habitualmente con balón directo y segunda jugada. No creo que hayamos empatado por relajación. Empatamos porque el fútbol a veces es así. No percibí ni la más mínima relajación. Mis decisiones fueron todas para ganar este partido. Otras decisiones fueron forzadas. Si a un jugador le meten un codazo y le parten la nariz... pues tengo que hacer cambios. Es fútbol. No pasa nada», concluyó Marcelino.