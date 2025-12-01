Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Samuel Lino abraza a Pedro tras el pitido final AFP

De valencianista a campeón de Sudamérica

Samuel Lino, exjugador del Valencia, gana la tan ansiada Copa Libertadores siendo titular en la final frente al Palmeiras

Gabriel Strazzeri

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:59

Comenta

Samuel Lino es unos de esos nombres que los valencianistas recuerdan con aprecio —un cariño del que la mayoría de jugadores del club no pueden ... presumir. Lo cierto es que el paso del brasileño por el conjunto che fue fugaz (2022-2023), pero con un impacto tan positivo en la plantilla que los aficionados anhelaban su estadía en Mestalla. Sin embargo, el sueño no se hizo realidad y hoy, desde Brasil, se ha coronado como campeón de Sudamérica tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo.

