De valencianista a campeón de Sudamérica

Samuel Lino es unos de esos nombres que los valencianistas recuerdan con aprecio —un cariño del que la mayoría de jugadores del club no pueden ... presumir. Lo cierto es que el paso del brasileño por el conjunto che fue fugaz (2022-2023), pero con un impacto tan positivo en la plantilla que los aficionados anhelaban su estadía en Mestalla. Sin embargo, el sueño no se hizo realidad y hoy, desde Brasil, se ha coronado como campeón de Sudamérica tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo.

Una trayectoria corta, pero irregular

El interior izquierdo tuvo un paso rocambolesco en el equipo colchonero. La primera temporada, tras volver del Valencia, vivió su mejor etapa como rojiblanco: más de 3.000 minutos jugados, 8 goles y 8 asistencias confirmaron su gran rendimiento. Sin embargo, en la campaña 2024-2025 su nivel cayó y la llegada de refuerzos como Conor Gallagher no ayudó a mejorar su situación.

En verano y tras la incorporación de Ruggeri, Baena y Cardoso, el Atlético decidió venderlo por 22 millones de euros al Flamengo —el vigente campeón de la Copa de Brasil y del Campeonato Carioca. La transacción se convirtió en la más costosa en la historia del Mengão, por delante de Gabriel «Gabigol» Barbosa (17 millones) y de Carlos Alcaraz (18 millones).

Un fichaje ilusionante

Las expectativas con su fichaje eran altas, más conociendo su flexibilidad táctica —capaz de jugar como interior, extremo o mediocentro. En lo que va de campaña su desempeño ha sido correcto, anotando tres goles y dando cinco asistencias. El técnico, Filipe Luís, lo considera una pieza interesante para la plantilla, pero no un fundamental, al promediar una participación de 64 minutos por partido.

Puede que Lino requiera de más partidos para demostrar su verdadero potencial, pero con el Fla ya logró un hito: ganar su primer trofeo... uno que además le corona como campeón de América. Además, es la cuarta ocasión que el Flamengo gana este certamen, lo que le posiciona como el club brasileño que más ha alzado la copa. Esta última, con mucha ilusión, de la mano de Samuel Lino.