El Valencia ultima un crédito de 237 millones con Goldman Sachs

El Valencia lleva negociando con Goldman Sachs en los últimos meses para cerrar un segundo crédito antes de que terminara el primer semestre de 2025. ... Si no hay un giro en los famosos flecos de la operación lo va a conseguir, ya que ha cerrado un acuerdo para fijar ese préstamo en una cifra de 237 millones (que puede variar ligeramente) tal y como ha informado Tribuna Deportiva. La intención de las dos partes es firmar toda la documentación para que esté cerrada en junio. De momento, ya se han comenzado a emitir los bonos en Estados Unidos con el que la financiera va a respaldar ese dinero prestado al Valencia. Por su parte, la entidad de Peter Lim sigue respaldando esos bonos con los ingresos futuros del nuevo estadio. Cuando se firmen todos los documentos de este segundo préstamo, el club sí que tendrá una obligación económica de terminar el estadio puesto que de no hacerlo se verá en una situación de no retorno para poder afrontar unos pagos a 20 años con un interés que se va a cerrar en torno al 6%.

En febrero, los ejecutivos del Valencia se reunieran con altos responsables de Goldman Sachs en Florida para avanzar en la negociación que ahora llega a su recta final, tras el primer préstamo cerrado el pasado mes de noviembre y que supuso la refinanciación de la deuda del club de Mestalla. Aquella primera operación ascendió a 186 millones, donde 121 millones correspondían a una línea de crédito corporativa a largo plazo, a lo que había que añadir un préstamo puente de 65 millones a corto plazo destinado a la financiación de las obras del estadio. Este acuerdo se anunció menos de un mes antes de la accidentada junta de accionistas, y a dos de que se reanudasen los trabajos en el nuevo Mestalla, donde deben invertirse también los 85 millones del crédito de CVC. Si finalmente se cierra la segunda operación en 237 millones, el montante comprometido por parte del club en el que Peter Lim tiene la mayoría accionarial con Goldam Sachs ascenderá a 423 millones.

