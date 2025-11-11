El Valencia es el tercer peor club de Europa en el ranking de valor total vs puesto El club che se posiciona de tercero con un déficit de 9 posiciones, por delante del Girona (-9) y de la Real Sociedad (-8)

El sitio web alemán Transfermarkt ha desvelado cuáles son los clubes de las cinco mejores ligas europeas con el peor balance entre valor de mercado y rendimiento en su competición. Hasta tres equipos de LaLiga figuran entre los ocho primeros. Valencia en el tercer lugar con una diferencia de -9, seguido del Girona con el mismo déficit y la Real Sociedad en la séptima posición con una ligera mejoría (-8).

Tras un arranque de temporada complicado, el Valencia se sitúa actualmente en la posición 17 de la Primera División. Gracias al valioso punto logrado en Mestalla frente al Real Betis, no se encuentra en zona de descenso (donde estuvo momentáneamente). A pesar del mediocre desempeño colectivo, la realidad es que el conjunto che cuenta con la octava plantilla más cotizada de la competición, con un valor total de 166 millones de euros.

¿En qué se basa el ranking?

Lo que considera el estudio de Transfermarkt es el desfase que padece cada equipo considerando su posición actual en la competición y la que ostenta en el ranking de valor de plantilla. El Valencia, por ende, tiene un déficit de 9 posiciones, ya que es el resultado de restar 17 (posición actual) menos 8 (puesto en valor de mercado de LaLiga). Una situación similar viven el Girona y la Real Sociedad, aunque ahora solo el conjunto catalán está en el descenso.

Comparación del Valencia con Europa y España

En comparación con el resto de Europa, el Valencia es el tercero de la clasificación, solo por detrás del Nottingham Forest (-11) y de la Fiorentina (-13). El club italiano es el peor del ranking con mucha diferencia al situarse último de la Serie A con una plantilla de 285 millones de euros. Una clara sorpresa, ya que la Viola terminó en la sexta posición de la liga y avanzó hasta las semifinales de la UEFA Conference League la temporada pasada.

De los tres equipos españoles, el Valencia es el que tiene menor valor de mercado. Mientras que la Real Sociedad, con 253 millones de euros, es la que mejor se cotiza. Gracias a ello, los vascos están encontrando el camino para recortar este déficit de 8 posiciones tras obtener siete puntos en los últimos tres encuentros. Una mejoría que el Valencia tendrá que demostrar si pretende evitar estos estudios negativos para su imagen colectiva.