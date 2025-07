El Valencia sigue escuálido

Carlos Corberán ha pedido hora en una clase de yoga. Necesita calmar los ánimos al ver a Mosquera tomar el avión privado camino de Londres. ... Unos tantos y otros tan poco. El Arsenal cuenta con centrales para aburrir, con el internacional sub-21 como alternativa a William Saliba y Gabriel Magalhães, también con Jakub Kiwior al acecho para tomar la titularidad. En cambio, el técnico valencianista prepara los entrenamientos con Tárrega y Diakhaby únicamente como referentes y con las dudas que le generan Comert y Cenk, ambos de regreso tras sus desastrosas cesiones al Valladolid. En un Valencia normal ambos defensas no tendrían cabida, pero es que por ahora no hay más. Porque la plantilla sigue escuálida a un mes justo para comenzar la temporada.

El club realizó un rimbombante anuncio del nuevo CEO de fútbol y Ron Gourlay todavía está por demostrar sus cualidades camino de los dos meses en el cargo. Han llegado Raba y Agirrezabala y en ninguno de los dos casos ha tenido mucha influencia el ejecutivo escocés. En cambio, la tardanza en presentar una oferta convincente de renovación a Mosquera sí ha favorecido su marcha. Al menos, tras la desgracia con el central se implicó en directo con los agentes de Javi Guerra, Diego López y César Tárrega para que estos no imiten a su ya excompañero. También se dio salida a Yarek, pero en este caso ayudaron los nueve millones que ofreció el PSV y que el técnico valencianista tenía escasa confianza en el canterano.

Pero hay que fichar. Hacen falta refuerzos en todas las líneas. No se salva ninguna. Y hay dinero fresco. Nueve millones por la venta de la que era considerada la joya de la corona de Paterna y casi veinte por Mosquera. La duda estriba en si Meriton derivará buena parte de esa cantidad a reforzar el equipo o volverá a ser tacaño, apostando por futbolistas cedidos o libres. Así es imposible contentar a nadie ni mantener la palabra dada a Corberán de que contaría con una plantilla con aspiraciones europeas.

La portería se ha afianzado con la cesión de Julen Agirrezabala, pero el conocimiento de una cláusula en su contrato podría sacudir a su compañero de posición, Stole Dimitrievski. El Athletic desveló que, además del pago por el alquiler del jugador cercano al millón de euros, «hay penalizaciones por no participación». Esto significa que el Valencia tendrá que pagar más si el arquero vasco no juega. Por tanto, la titularidad se le allana a Agirrezabala, además de ser un portero del gusto de Corberán. Dimitrievski, por tanto, no vería mal una salida al saberse suplente. Esto haría necesario un fichaje, ya que sólo quedaría Rivero (al que se ve como tercer portero o fuera del club si hay alguna oferta) y los canteranos Vicent Abril y Raúl Jiménez, pero estos están destinados al Valencia Mestalla.

En la defensa se libran los laterales. Foulquier y Correia son fijos en la derecha mientras Gayà, el capitán Gayà, y Jesús Vázquez seguirán peleando por el puesto, aunque el de Pedreguer es titularísimo. En el centro ya vienen los problemas. A Corberán le han prometido que le ofrecerán un central de garantías, un veterano con dotes de mando. Un seguro de vida. Pero una cosa es el ofrecimiento y otra lo que aparezca por Paterna. Y si finalmente se decide deshacerse de Comert y Cenk, sería necesario acudir al mercado a por otro zaguero. El prometedor canterano Iker Córdoba se ha marchado cedido al Mirandés y otra opción en Paterna es Rubo Iranzo.

La cosa se complica todavía más en una posición clave para Corberán. Su ejecutor en el campo. El mediocentro. Lo fue Barrenechea la temporada pasada, pero el argentino está a un paso de irse traspasado al Benfica. En esa posición están ahora Pepelu y Guillamón. Y ninguno de ellos tienen la confianza plena de Corberán. De la continuidad del dianense, no hay duda; no ocurre así con el de San Sebastián, al que más de una vez se le ha invitado a buscarse equipo. Pero el técnico quiere un jugador posicional de referencia. No le va a valer cualquiera. Los buenos cuestan dinero y ahí Meriton tendrá que retratarse. El objetivo es formar una línea media potente junto a Javi Guerra, si finalmente no llega una oferta por él que la propiedad considere irrechazable. Pero en ese puesto de jugador 'box to box' sólo está el de Gilet, por lo que es otra posición a reforzar de inmediato. Una opción es bajar ahí a André Almeida, pero Corberán lo ve más arriba.

Las bandas están bastante más completas que otras posiciones, con Diego López -que también puede formar de segundo punta-, Luis Rioja, Fran Pérez y Sergi Canós, aunque este último tampoco tiene la confianza plena del equipo técnico. Ahí también podría jugar Raba, así lo ha hecho en el Leganés, pero donde mejor se expresa es de mediapunta, donde peleará por el puesto con el portugués André Almeida.

Y la punta de ataque ahora es un erial. Sólo está Hugo Duro porque Alberto Marí, que vuelve de una cesión en Zaragoza, no cuenta. Con al salida de Sadiq y Rafa Mir, son necesarios dos futbolistas de corte ofensivo. El nigeriano dejó buen recuerdo en Mestalla y quiere dejar San Sebastián.