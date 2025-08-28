El Valencia pagará 267 millones de intereses en el préstamo de Goldman Sachs El Valencia abonará un total de 504 millones hasta septiembre de 2058 por el crédito para finalizar la construcción del nuevo estadio

Pedro M. Campos Dubón Valencia Jueves, 28 de agosto 2025, 00:53

«Esta es la operación que nos va a dar ese salto que estábamos necesitando, que muchos otros clubes ya han dado y nosotros teníamos pendiente». Palabra de Inma Ibáñez, directora financiera del Valencia, sobre el crédito de 237 millones firmado con Goldman Sachs para finalizar las obras del nuevo Mestalla. Pero esta es la cifra gruesa. Había que conocer la letra pequeña, la que define si la operación es ventajosa o sitúa al club blanquinegro en un pozo sin fondo. La documentación que detalla las condiciones de la emisión de bonos por el valor firmado, desvelada por Tribuna Deportiva y confirmada por LAS PROVINCIAS, desvela que la entidad tendrá que hacer frente al pago de 267 millones en intereses. Por tanto, en 2052, que es cuando se hará el último pago de la amortización, el Valencia habrá desembolsado un total de 504 millones.

El Valencia se ha asegurado que ni este ni año ni los dos siguientes tendrá que abonar cantidad alguna del préstamo. La primera cuota llegará el 30 de septiembre de 2028 y será de 2,63 millones de euros. El último, esa misma fecha pero de 2052. Y será el pago más elevado a Goldman, de 20,03 millones. La carencia no hace referencia a los intereses, que sí comenzarán a pagarse en unos días, en septiembre de este mismo año.

El interés anual se sitúa en el 5,82% y la amortización anual irá aumenta progresivamente. En 2030 se pagarán 3,4 millones, en 2035 serán 5,5 millones, en 2040 se irán a los 8,4 millones y en 2045, por ejemplo, la cuota para el Valencia será de 12,2 millones.

«Las condiciones las valoro muy positivamente. Es cierto que como todo el mundo nos vemos afectados por las circunstancias no solo del Valencia sino también de lo que es el mercado. Por ejemplo, cuando cerrábamos precios de esta operación surgió Donald Trump con los aranceles y el mercado de repente se disparó. Todo afecta. Pero hemos conseguido a 28 años un interés de 5,82%, por debajo del 6%. Ese era mi objetivo y así ha sido. Y el préstamo es incluso inferior. Realmente, estoy bastante satisfecha, la verdad», manifestaba Inma Ibáñez.

Además de los 237 millones para acabar el nuevo estadio, el Valencia también ha contado con un crédito adicional de 21,2 millones que los pagos a corto plazo. Pero estas cuentas no les salen a los grupos de la oposición. Libertad VCF indicaba que el Valencia tendría que pagar 790 millones en total, «es decir dos veces y medio más de lo que hemos recibido. Y seguramente habrá aún más cosas que no sabremos. Es un coste desorbitado. Además, hay que tener en cuenta la posibilidad de que haya un sobrecoste de la obra del Nou Mestalla», manifestaba Dionisio Canales.