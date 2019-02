«Si el Valencia CF me da la oportunidad, la voy a aprovechar» Fran Villalba encara a otro canterano del Valencia, Nacho Vidal, en un encuentro entre Numancia y Osasuna / Julián García El club de Mestalla ya negocia la ampliación de contrato del mediapunta Fran Villalba, que volverá de Soria para hacer la pretemporada con el primer equipo TONI CALERO Lunes, 25 febrero 2019, 00:39

Fran Villalba cambió en verano el idílico horizonte de la costa valenciana y las calles del Cabanyal por las frías pero hospitalarias calles de Soria. 400 kilómetros por carretera. Un giro de 180 grados desde el convencimiento. De un club, el Valencia, que le vio crecer como persona y futbolista a otro esperanzado en el talento de uno de esos mediapuntas que escasean en la Segunda. ¿Funcionaría? Era una apuesta serena y consensuada entre las partes, pero no todos los canteranos de equipos importantes, acostumbrados a todas las comodidades del mundo, consiguen asomar la cabeza en la categoría de plata. Una competición que pide músculo y sudor en 42 jornadas pero que guardaba sitio para el fútbol de Villalba, 20 años, 1,68 de estatura y muchos partidos que disfrutar y sufrir. La aventura ha cuajado.

El valenciano ha sido titular en 26 de los 27 partidos que ha jugado el Numancia esta temporada, el último ayer ante el Extremadura. Dos motivos: la idea de juego de Aritz Lopez Garay, técnico del conjunto soriano, y la respuesta ofrecida por Villalba sobre el césped. «Me dijeron que el míster tenía una idea de juego similar a la que teníamos en el Mestalla. Al míster no le conocía, pero me causó una impresión buenísima desde el primer momento y su idea me favorece mucho. La del Numancia fue la salida idónea», sentencia el futbolista. A Villalba, un mediapunta clásico cuando la gran mayoría de equipos jugaban con un '10' por detrás de los delanteros, le tocó ponerse el mono de faena. López Garay le sitúa por delante de los dos pivotes, ocasionalmente en banda «y siempre con libertad de movimientos» y al final, una forma de entender el juego que une a entrenador y futbolista: «El míster siempre me ha dado muchísima confianza y le agradezco haber jugado tanto. Esto también depende de mi rendimiento, que creo está siendo bueno aunque puedo jugar mejor».

Todos los caminos llevaban al Numancia, cuyos aficionados son «bastante tranquilos, siempre te apoyan y cuando las cosas van mal ni te pitan ni te silban». Fran Villalba desechó otras opciones para firmar una temporada con el club de Los Pajaritos. Hasta el 30 de junio de 2019. El valenciano necesitaba oxígeno y un nuevo reto. Sí, su cesión recuerda al camino emprendido en su momento por David Silva en el Eibar: «Ojalá me salga como le salió a David. De momento, va muy bien». Escapar de la zona de confort y probarse en otro escenario. «En Segunda B cumplí el cupo de años y partidos con el Mestalla. Necesitaba dar ese paso adelante en mi carrera», admite Villalba, tres goles (ayer marcó para dar la victoria al Numancia, por 0-1, en Almendralejo) y seis asistencias este curso, números aderezados con alguna rabona protagonista en los 'highlights' de los resúmenes de Segunda División.

LAS FRASES «Alemany y Longoria me dijeron que apretara y le diera duro para volver más fuerte al primer equipo» «He notado la confianza del Valencia y Jorge López ha venido un par de veces, significa que todo va bien» «Si se concreta la renovación, bienvenida sea porque mi sueño es jugar en Mestalla» «Este club me ha acogido muy bien y tengo que agradecerle al míster la confianza que me ha dado»

El acuerdo con el club

De cara a la temporada del centenario se clasificó el Valencia para la Champions y Marcelino necesitaba refuerzos de impacto inmediato. Llegaron varias promesas, pero como el asturiano ha demostrado con Kang In Lee o, en menor medida, Ferran Torres, prefería dar vuelo a los más jóvenes de la cantera antes que interrumpir su proyección si no disfrutaban de minutos en el primer equipo. Fue el caso de Villalba. El futbolista tomó la decisión de salir cedido y no llegó a conversar con Marcelino, pero sí con Mateo Alemany y Pablo Longoria. «Charlé con los dos y me dijeron que apretara y le diera duro para volver el año que viene al primer equipo del Valencia», admite el canterano, que durante esos días del verano se apoyó en sus representantes y la familia para escoger el mejor destino.

El 18 de agosto se puso la camiseta roja para debutar (en partido oficial) con el Numancia en una especie de carrera contrarreloj para demostrarse a sí mismo, también al Valencia, que tiene el fútbol necesario para ser importante en el equipo de toda su vida. Jornada a jornada va dando pasos de gigante Villalba en una ciudad que le permite pensar «24 horas en fútbol», conviviendo con su novia y siempre acompañado por su padre, que no se pierde un partido: «Mi padre ha sido y es muy importante en mi carrera. Desde que empecé de pequeñito me inculcó el tema del fútbol y este año está disfrutando más que nunca porque algunos campos de Segunda son espectaculares. Está muy contento y muy feliz de verme así».

En estos meses ha aprendido el jugador valenciano que la categoría «te exige muchísimo físicamente» y que ganar a domicilio es un auténtico suplicio. Las sorpresas son continuas y su Numancia aspira a vivir tranquilo, separarse de la zona roja y asomarse, si fuera posible, a la parte alta de la clasificación.

Con el futuro muy claro

Tiene muy claro Fran Villalba que no puede permitirse relajarse demasiado para darle al Numancia todo lo que el Numancia le dio, y mientras va sabiendo del interés por el Valencia en renovarle. Los viajes a Soria de Jorge López, miembro de la secretaría técnica, hicieron patente el respaldo al jugador. El Valencia ha dado un paso más iniciando las conversaciones para estirar el contrato de Fran Villalba. La idea es blindar al mediapunta para las próximas temporadas y que este verano esté en la pretemporada del primer equipo. «No sabía de la renovación, es un tema que llevan mis agentes y el club. Si es así, bienvenida sea porque yo quiero jugar el año que viene en el Valencia», concreta el futbolista.

A Villalba, que ya tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en 2015, no se le quita de la cabeza la consecución de su sueño: «Jugar en Mestalla». Jugar muchos partidos, como ahora están haciendo otros canteranos como Gayà o Carlos Soler. «Yo lo tengo claro, si me dan la oportunidad la voy a aprovechar». Es la convicción de un futbolista que sigue muy de cerca la temporada de sus excompañeros. Sobre la del Valencia. «Tiene un grandísimo equipo, ha ido de menos a más y creo que va a acabar bien la temporada. Ojalá se mete en Champions y si puede conseguir un título, a por él. Está rozando una final y en octavos en Europa», resume. Sobre la del Mestalla. «Es un equipo joven, han llegado muchos jugadores y se tienen que adaptar al míster, que para mí es un gran entrenador y muy buena persona. Espero que consiga salvarse», apuntilla el jugador valenciano.