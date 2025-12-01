Valencia y Levante ya conocen el horario de la jornada 18

LaLiga ha dado a conocer los horarios para la jornada 18 de la competición, que se disputará la primera semana del 2026. Tanto el Valencia ... como el Levante se han visto beneficiados al no tener que jugar entre semana. Por un lado, el conjunto che enfrentará al Celta en Balaídos a las 14:00 horas del sábado 3 de enero, mientras que los granotas visitarán el Sánchez Pizjuán para medirse contra el Sevilla a las 14:00 horas del domingo.

Ambos conjuntos iniciarán el 2026 en el mismo horario, aunque no coincidirán en día. El Valencia lo hará primero el sábado frente al Celta, un rival contra el que perdió 3 a 1 en su última visita a Balaídos. El balance de los blanquinegros en sus últimos duelos en Vigo ha sido igualado, con dos victorias, dos derrotas y un empate.

Por su parte, el equipo de Orriols se verá las caras con el Sevilla a domicilio el día siguiente. Un campo que se le complica en exceso —acumula cuatro derrotas y un empate en sus últimas cinco visitas en el campeonato doméstico.

Al jugarse a las 14:00 horas, los clubes valencianos podrán evitar la gran bajada de temperatura que se espera en enero. Mientras en Galicia se pronostican días lluviosos y fríos (entre 12 y 6 grados centígrados), en Sevilla las máximas serán más cálidas (16 grados).