Urgente Aemet anuncia probables precipitaciones en la Comunitat Valenciana y señala dónde lloverá
Hugo Duro celebra el gol de la victoria en el derbi. Iván Arlandis

Valencia y Levante ya conocen el horario de la jornada 18

Los clubes valencianos jugarán sus respectivos partidos el primer fin de semana del 2026

Gabriel Strazzeri

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:08

Comenta

LaLiga ha dado a conocer los horarios para la jornada 18 de la competición, que se disputará la primera semana del 2026. Tanto el Valencia ... como el Levante se han visto beneficiados al no tener que jugar entre semana. Por un lado, el conjunto che enfrentará al Celta en Balaídos a las 14:00 horas del sábado 3 de enero, mientras que los granotas visitarán el Sánchez Pizjuán para medirse contra el Sevilla a las 14:00 horas del domingo.

