Valencia CF El Valencia CF no tendrá a Kang In Lee hasta la próxima temporada El jugador se va concentrado con su selección y el club le ha dado un permiso condicionado TONI CALERO Valencia Jueves, 18 abril 2019, 12:42

Kang In Lee no estará en el partido del próximo domingo ni tampoco en los que restan desde ahí hasta que finalice la temporada. El zurdo se marcha concentrado con la selección de Corea del Sur para disputar el Mundial sub-20 que se celebra en Polonia. Se va Kang In porque lo ha permitido el club.

El cuerpo técnico entiende que el jovencísimo futbolista va a tener más oportunidades de competir con su selección y, por tanto, Marcelino ha dado luz verde a la marcha de Kang In Lee. Eso sí, existe un acuerdo entre el Valencia y la federación coreana según el cual Kang In regresaría si el equipo sufre bajas o lo necesita el entrenador.

Desde que subió oficialmente al primer equipo, Kang In Lee ha disfrutado de pocas oportunidades aunque en la gran mayoría ha dejado destellos de su gran calidad. Ahora inicia un nuevo reto con Corea del Sur en ese Mundial sub-20 que le va a servir para competir y calibrar su potencial ante futbolistas de una edad similar a la suya.