El Valencia no enviará una certificación mensual de obra del Nou Mestalla

El Valencia ha hecho llegar una misiva al Ayuntamiento en el que responde al acuerdo plenario de 23 de marzo que exigía al club a ... aportar las certificaciones mensuales de obra relativas a la construcción del Nou Mestalla, así como a permitir las visitas de inspección al nuevo estadio. La contestación tiene un no y un sí.

En la carta del club blanquinegra, firmada por su director general, Javier Solís, y dirigida al servicio de Licencias de Actividades de la Sección de Actividades Económicas, se muestra rotundo en rechazar la entrega de las certificaciones mensuales de obra «al no ser exigible por parte del Ayuntamiento». Es cierto que ninguna empresa privada está obligada por ley a esto, por lo que el Valencia ha decidido no cumplir la moción auspiciada por el PSPV y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción de Juanma Badenas y Cecilia Herrero, en ese momento ya disidentes de Vox. Se trataba de un gesto de buena voluntad porque la obligación legal no existe.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Valencia concedió al club blanquinegro una licencia de obras endurecida. La delegación de Urbanismo tiene la potestad de revocarla si se incumplen algunos de los términos indispensables, que por ahora se están ejecutando.

Y donde el Valencia no pone objeción alguna es en permitir las visitas de inspección al nuevo estadio. Todas las que estén fijadas. La primera que realizó el Ayuntamiento fue el pasado 29 de mayo. El objetivo es comprobar que se cumplen los hitos previstos. Esta acción está referida al inicio de los trabajos en el interior del campo. Los siguientes serán el 29 de diciembre de 2025 con el inicio del montaje de la estructura de la cubierta y los pilares exteriores y el 10 de febrero de 2026 se comprobarán los trabajos de hormigón en escaleras exteriores. La penúltima será la conclusión de la cobierta exterior del estadio, el 23 de abril de 2027. Y la última, por supuesto, será la finalización de las obras el 11 julio de 2027.