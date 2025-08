El Valencia, con camisetas de Champions sin jugar Europa

Pablo Lara Valencia Miércoles, 6 de agosto 2025, 11:17 | Actualizado 12:04h. Comenta Compartir

Que el fútbol cada vez se está convirtiendo en un deporte menos accesible es una realidad. Hoy, en 2025, el fútbol, el deporte que más masa social mueve en el mundo, está perdiendo público, y no es por otra razón que por los precios. Para ver un partido de fútbol, hay que contratar paquetes que superan los 100 euros, cifras que no todo amante del deporte puede permitirse. A esto se suman las entradas para los estadios e incluso los abonos de temporada, que están alcanzando valores impensables hace solo unos años. Y, por último, se le añade el precio al que los clubes lanzan al mercado sus equipaciones, que llega a superar los 150 euros en alguna. Lo que está claro es que se está perdiendo la cercanía del deporte: hablar de fútbol en las calles, ir los domingos con amigos o familiares al campo a ver a tu equipo. Todo eso se está desvaneciendo, y el motivo es claro: la continua subida de los precios.

En muchos estadios surge la pregunta: ¿por qué los aficionados no van vestidos con los colores de su equipo? o ¿por qué compran en tiendas de camisetas de fútbol no oficiales? La respuesta sigue siendo la misma: el precio es desorbitado. Al repasar las 20 tiendas de los equipos de LaLiga 2025/26, el precio mínimo supera los 65 €, mientras que el tope está por encima de los 150 €. Por ello, comprarte la camiseta de tu jugador favorito en la tienda oficial de tu equipo se está volviendo una misión imposible a la que muchos aficionados no pueden acceder.

En el caso del Valencia, la situación es llamativa. Pese a ser uno de los clubes más históricos de la liga española, la situación reciente del club, tanto financiera como deportiva, no es la mejor, y parece que intentan salvarla mediante la venta de camisetas, porque sus precios no pasan desapercibidos. El conjunto de Mestalla tiene a la venta dos tipos de camisetas: la versión aficionado, que está disponible por 99,95 €, mientras que la versión player alcanza los 145 €. El equipo blanquinegro se encuentra dentro de los cuatro equipos con las camisetas más caras de toda LaLiga, y todos tienen algo en común: son equipos de Champions. Sin estar, ni mucho menos, cerca de disputar la máxima competición europea, los aficionados valencianistas deben gastar casi lo mismo que seguidores del Atlético de Madrid, Real Madrid y FC Barcelona para poder lucir la camiseta de su equipo. Los rojiblancos venden la camiseta en versión aficionado al mismo precio que el Valencia, 99,95 €, lo que sorprende si se comparan las situaciones de ambos clubes, y solo elevan 4,95 € más su equipación de jugador. Un poco más alejado se encuentra el Real Madrid, que fija la camiseta fan a un precio de 100 €, y la player version llega a los 150 €. Por último, el FC Barcelona lidera el ranking de precios con una camiseta fan que se vende por 114,99 €, mientras que la versión idéntica a la que visten los jugadores alcanza los 164,99 €, siendo así la más cara de toda LaLiga.

Que los tres equipos iban a estar por encima del Valencia era de esperar. Lo que no entra en la cabeza del fan del Valencia es la comparativa con el resto de equipos que disputarán una competición europea la temporada que viene. La camiseta del Athletic Club cuesta 90 € en su versión fan y 125 € en la versión player; más barata, aunque no tan alejada de la blanquinegra, siendo además el conjunto vasco un habitual en los sorteos de Europa League en los últimos años. Lo más sorprendente llega con el resto de equipos. Villarreal, Betis, Celta y Rayo Vallecano disputarán competición europea esta temporada, y el precio de sus camisetas no se acerca ni de lejos al del Valencia. Los verdiblancos venden sus camisetas a 84,95 €, los celestes a 79,95 € y los rayistas a 75 €, evidenciando una diferencia de hasta 25 €. Pero la diferencia más notoria es con uno de sus vecinos: el Villarreal. En una temporada en la que los de Marcelino escucharán el himno de la Champions, los groguets son los aficionados de toda la Primera División que más baratas encuentran sus equipaciones (68,90 €), incluso por debajo de los recién ascendidos. Mientras tanto, el mismo Valencia —que no disputa Europa desde el 10 de marzo de 2020, en los octavos de final ante el Atalanta— vende sus camisetas a un precio 31,05 € más alto.