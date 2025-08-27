El Valencia cierra la cesión de Ramazani

Pedro M. Campos Dubón Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:03 Comenta Compartir

A Corberán le faltaban dos piezas por cubrir, un extremo y un delantero. Pues ya tiene al primero. Largie Ramazani, de 24 años, jugará esta temporada en el Valencia. Lo hará en calidad de cedido por el Leeds United, según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS. El acuerdo, que se ha cerrado hoy mismo tras desatascar alguna circunstancia del contrato, no contempla una opción de compra, por lo que el futbolista belga volverá a Inglaterra cuando acaba la campaña ya en curso.

La negociación con el jugador que brilló en Almería durante cinco temporadas ha tenido numerosos vaivenes. El último, cuando casi todo estaba acordado, ha sido una modificación en el contrato porque el Leeds quería garantizarse que sería importante para Corberán. Consistía en recuperar al jugador si no jugaba al menos la mitad de los partidos. El Valencia se ha negado y el Leeds finalmente ha accedido a retirar esta propuesta.

Corberán contará con el sustituto de Fran Pérez, vendido recientemente al Rayo Vallecano. Tras la falta de gol mostrada en los dos primeros partidos de liga —con solo un tanto anotado—, Ramazani, aunque no es un goleador nato, aportará electricidad, velocidad y más fondo de armario. Además, el extremo de 24 años ya conoce la liga española, ya que jugó en el Almería durante dos temporadas, siendo titular indiscutible en la mayoría de los 62 encuentros que jugó y marcando 6 goles.

El joven extremo llegó al Leeds la temporada pasada tras descender con el Almería, con el objetivo de luchar por el ascenso a la Premier League, meta que alcanzó siendo pieza importante: anotó 6 goles y participó en la mayoría de los partidos. Su campaña fue de más a menos; tuvo un inicio espectacular con tres goles en tres encuentros, pero su rendimiento fue disminuyendo en la segunda vuelta del campeonato. Con el final irregular de temporada y el inicio de la pretemporada actual, tanto jugador como club consideraron que la salida era la mejor decisión, siendo el Valencia el destino principal del atacante.

Y ahora falta el delantero. Sadiq empieza a no ver claro su fichaje por el Valencia. La temporada ya ha comenzado y el delantero nigeriano todavía no tiene definido su futuro. Su deseo sí está claro: llegar a Mestalla, pero con el paso de los días y a tan solo cuatro días para el cierre del mercado, la idea de volver a vestir la camiseta blanquinegra va desapareciendo de la cabeza del atacante.El futbolista de la Real Sociedad es el principal objetivo de Corberán para reforzar la delantera valencianista, pero el club sigue sin moverse y no hay novedades sobre su incorporación. Mientras, en las oficinas de Mestalla se centran en cerrar la operación de Ramazani, extremo del Leeds con quien ya hay acuerdo personal, pero aún falta acordar los términos de la cesión con los ingleses, Sadiq se cansa de esperar un esfuerzo por su fichaje. El nueve, referente que funcionó a la perfección durante media temporada con Corberán, sabe que debe decidir cuanto antes, según informa Radio Marca. Si el Valencia no da su brazo a torcer, el nigeriano tendrá que buscar otro equipo que acepte sus condiciones desde Anoeta o quedarse a las órdenes de Sergio Francisco y buscar una salida en el mercado invernal, alternativa que no se descarta desde el club vasco.