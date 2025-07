El Valencia avanza con Javi Guerra

Cuando un club comienza una negociación para ampliar el contrato a un jugador franquicia al que le quedan, al menos, dos años de vinculación es ... consciente de que de esa mesa hay que salir con un acuerdo o conscientes de que una salida, sea ese mismo mercado o el siguiente, es lo que ocurrirá en la mayoría de los casos. En esa situación está el Valencia y Javi Guerra, que tiene contrato en Mestalla hasta junio de 2027. Hay que tener en cuenta que la negociación en curso, que por segundo año consecutivo aunque por motivos distintos, convierte al de Gilet en uno de los culebrones en el mercado. Eso también indica la importancia del jugador, que en 2024 estuvo a punto de marcharse traspasado al Atlético por 25 millones, aunque todo se terminó frenando porque el equipo madrileño terminó fichando a Gallagher. Todo eso marca, por muchos motivos, una negociación de este tipo.

Tras una primera oferta rechazada por parte del jugador, las partes se han sentado de nuevo y la sensación con la que terminaron esa reunión los agentes del jugador y los representantes del club, Ron Gourlay y Miguel Ángel Corona, fue mucho más positiva. Tanto, que supone un avance para acabar consiguiendo un acuerdo de ampliación de contrato hasta 2029. A diferencia de con Mosquera, donde la oferta a la desesperada para la renovación de contrato llegó cuando el central ya tenía un acuerdo con el Arsenal, con Guerra el Valencia va con más margen, aunque consciente de que el jugador sigue teniendo el interés de club que le ofrecen más ficha. Otra cosa es que el Atlético, el Milán o el United –los tres clubes que tienen más monitorizado al centrocampista– lleguen este verano a una cifra que acepte Peter Lim. Para esto también sirve lo que ocurrió el pasado verano, puesto que Meriton aceptó el traspaso del jugador por 25 millones. Conviene no olvidarlo para no hacerse trampas al solitario. Que es absurdo.

La negociación se retomó, eso sí, sobre la base de la oferta de ampliación que Javi Guerra rechazó en los últimos días. La que le triplicaba su actual salario. Más que nada porque en la actual situación del club, está al límite de lo que puede ofrecer el club. Eso sí, de la última reunión, tras escuchar a la parte del jugador, el Valencia sabe que tendrá que tocar al alza, con algún bonus, esa oferta inicial que podría al de Gilet en caso de haberla aceptado en el segundo escalón salarial del club y llamando a la puerta al primero en la actual realidad del proyecto de Meriton. Con 22 años. Esa mejora propuesta por la entidad valencianista hasta 2029 ya sería aplicable al sueldo a percibir por el futbolista en la temporada que comenzará para los de Corberán ante la Real Sociedad y elevaría su sueldo a los 3 millones brutos. Es decir, triplicando su actual salario. En un incremento progresivo de su salario, el montante final rozaría los 16 millones brutos por cuatro temporadas. A partir de esa base, las dos partes se han emplazado a seguir negociando en búsqueda de un acuerdo.

¿Y si no llega? A corto plazo, el jugador seguiría a las órdenes del técnico de Cheste puesto que tiene contrato en vigor pero complicaría el futuro. Renovar, por cierto, tampoco implica un seguro de vida si llega alguna oferta. En junio, el Valencia rechazó una del Milán de 15 millones fijos más 5 en variables, la misma que ha acabado con Mosquera en el Arsenal. Desde Mestalla se estima que la proyección del centrocampista es superior a la del central, con lo que ese dinero es insuficiente. El Manchester United, que también sigue de cerca al jugador, barajó presentar una oferta mayor pero de momento no ha dado el paso. Si Guerra acaba ampliando su contrato hasta 2029 seguirá siendo, en la actual plantilla, el jugador por el que Meriton puede sacar un mayor traspaso. Sino este verano, en el mercado de 2026.

Tranquilidad con Tárrega

Las otras dos renovaciones que están en marcha en el Valencia son las de Diego López y César Tárrega. Con respecto al central de Aldaia, su agente quiso poner el pause y lanzar un mensaje de tranquilidad. Lo hizo en una entrevista en Radio Marca: «Con César no hay ninguna emergencia en su renovación, se ha generado mucha literatura al respecto». Lo cierto es que su contrato termina en 2028, un año más tarde que el de Javi Guerra, aunque es cierto que el Valencia desea mejorar su contrato puesto que encara un curso donde se espera que siga la proyección que marcó la pasada temporada.

Marco también se refirió al caso de Fran Pérez. El extremo tiene interés de varios clubes de Primera: «El club no considera la salida de Fran prioritaria. Tiene cosas interesantes sobre la mesa, vamos a ver qué pasa». Su caso no es como el de Canós, hablando de su demarcación, porque no es un descarte de Corberán pero es sabedor de que el técnico ha pedido refuerzos en las bandas.