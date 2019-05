Gayà: «El Valencia CF va a salir a morder» Gayà, en la rueda de prensa previa al Valencia-Arsenal de la Europa League. / AFP «Estamos a 90 minutos de jugar una final y necesitamos a Mestalla», admite el jugador del Pedreguer ante el Valencia-Arsenal de Europa League LOURDES MARTÍ Valencia Miércoles, 8 mayo 2019, 17:25

Esperan mucho los futbolistas del empuje de Mestalla, pero son los propios jugadores quienes deben llevar calor a la grada en el Valencia-Arsenal de este jueves, vuelta de las semifinales de la Europa League. Gayà lo tiene claro. «Mestalla debe jugar un papel fundamental y estoy convencido de que no van a fallar. Vamos a darlo todo para estar en otra final. El equipo va a salir a morder, a por todas, se verá un equipo con mucha intensidad y con ganas de llegar a una final», ha explicado el jugador de Pedreguer en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Europa League.

Gayà augura un partido «largo» y por ello cree que el Valencia «no puede perder el orden». «Necesitamos marcar goles porque si no no vamos a poder pasar, va a ser largo, no podemos perder el orden. Sabemos que si no encajamos vamos a tener opciones reales de marcar y aunque nos marquen no podemos venirnos abajo. El equipo ha de marcar tres para estar en la prórroga«, ha analizado el alicantino, que está cerca de los 200 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Valencia: »Estoy con mucha ilusión de seguir jugando partidos. No me suelo fijar en los números, me gusta mirar el presente y el presente es mañana. Pienso en hacer un buen partido, que Mestalla esté ayudando, que sea el jugador número doce y les puedo decir que vamos a meterle toda la intensidad y pasar sí o sí«.

De la ida en el Arsenal Stadium, garantiza Gayà que tanto él como sus compañeros han aprendido «a estar vivo durante 90 minutos». «Tenemos que estar con todos los sentidos todos los minutos. El otro día contra el Huesca salimos con toda la mentalidad, esperemos que se vea lo mismo mañana, que salga a ganar los duelos», ha concretado.