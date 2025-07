El Valencia alcanza los 40.479 socios

Juan Carlos Valldecabres Valencia Jueves, 17 de julio 2025, 12:28 Comenta Compartir

De una cosa puede presumir el Valencia: de su afición. Fiel, exigente pero generosa. Al aficionado valencianista no le da igual que su equipo navegue ... en la mediocridad por sexto año consecutivo pero eso no le impide renovar cada verano su abono. La cifra que se ha conocido este jueves es prueba del éxito total en lo que a la campaña de abonos se refiere: 40.479. El Valencia ha cerrado con esa impresionante cifra su campaña cuando ni tan siquiera han habido fichajes (más allá de Raba y Agirrezabala), cuando ni tan siquiera se sabe a qué aspira realmente este equipo y cuando aún no se ha disputado ni el primer partido de la pretemporada.

La apuesta le ha salido de cine al Valencia. A diferencia de los años anteriores, esta vez decidió abrir la ventana a nuevas altas y han volado. En apenas dos días se ha agotado el cupo, llegando a esa cifra de cuarenta mil que se había propuesto. Ya no hay más abonos a la venta. El Valencia partía de 37.007 abonados en la campaña 24-25 y en cuanto a la renovación del aforo general, 36.382 valencianistas han mantenido su abono, un 98,3% del total. Que el equipo estuviera tantas jornadas coqueteando con el descenso no ha sido impedimento para que los aficionados vuelvan un año más a estar en Mestalla viendo a sus jugadores. El Valencia ha informado este jueves de este logro en una campaña en la que se ha apelado al sentimiento de resistencia tras lo acontecido en la dana. En su nota, el club apunta que se han producido 1.629 cambios de localidad. Desde luego la rapidez en la que se han producido los hechos ha sido notable. El martes se iniciaba la fase de nuevas altas, con un primer plazo exclusivo para los que tenían la condición de Socio VCF con más antigüedad y ese mismo día ya se dieron de alta 487 que cumplían con los requisitos. Posteriormente, el miércoles arrancaba el segundo plazo de altas, esta vez para todos los Socio VCF y, aunque hubo una incidencia técnica ajena al club por un sistema externo debido a la alta demanda, durante el paso de las horas se fue aligerando el proceso y con ello, los aficionados pudieron ir completando su inscripción, completando las 3.610 localidades disponibles. Este destacado impulso pone los antecedentes de cara al futuro traslado al Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027. El club decidió retocar su política de abonos con este fin, ya que el año pasado al no abrirse esta posibilidad de nuevas altas, lo que sí hubo fue una mayor cantidad de recaudación en el ticketing (venta de entradas).

