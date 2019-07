El Valencia acelera la renovación de Garay y está alerta por Diakhaby Ezequiel Garay, en el entrenamiento de ayer en Crans-Montana. / lázaro de la peña/vcf Varios clubes de la Premier se interesan por el francés, cuya cláusula son 100 millones, y Otamendi volvería a ser una opción si saliera JUAN CARLOS VILLENA Martes, 23 julio 2019, 00:51

Mateo Alemany no presenció la vuelta al trabajo del Valencia en el campo de entrenamiento de Lens tras un día de descanso para la plantilla. El trabajo, tras unos días de tregua tras el culebrón de Maxi Gómez, comienza a acumularse en los despachos. Cerrar la línea de centrales será una de las prioridades antes de la presentación del equipo en Mestalla ante el Inter en la disputa del Trofeo Naranja, el sábado 10 de agosto. La intención del club sigue siendo incorporar un cuarto central que cumpla el perfil que la pasada temporada desempeñó Roncaglia. Un escenario donde, como informó este periódico el domingo, el único peligro que puede mover las piezas en el tablero es el mercado de la Premier, que cierra el 8 de agosto.

Si por algo se ha caracterizado el mercado inglés en los últimos años es por la alta valorización de los centrales de mayor proyección. En el Valencia ya son conscientes, como confirmaron fuentes oficiales a LAS PROVINCIAS, que Diakhaby es objeto de deseo de varios clubes de la Premier. A estas alturas del mercado la entidad de Peter Lim no tiene necesidad de vender pero, como ha ocurrido con el resto de ofertas por otras estrellas como Rodrigo, estudiará las que lleguen por el francés. Cuando el Valencia fichó a la perla del Lyon por 15 millones le puso una cláusula de 100 para blindar su contrato. En caso de una venta, para ello el primer escenario es no escuchar ofertas que al menos no tripliquen lo invertido teniendo en cuenta que en caso de traspaso el Lyon se embolsará el 15% de la plusvalía que consiga por el central, el Valencia estaría obligado a mirar el mercado en la búsqueda de un central de jerarquía que acompañe a Garay y Paulista. Un escenario que, por cierto, volvería a activar la opción de Otamendi, descartada a día de hoy tanto por el coste de la operación como por el perfil de un jugador que en caso de salir de City buscará un equipo donde tenga el cartel de titular.

La operación que sí que se puede finiquitar a corto plazo es la renovación de Garay. El Valencia ya comunicó al finalizar la temporada al argentino la intención de ampliar su contrato, que finaliza en junio de 2020. Desde su llegada en 2016, de la mano con Mangala, Garay se ha convertido en un fijo para la zaga y en uno de los 'intocables' para Marcelino García Toral. La buena predisposición de ambas partes ha acelerado un proceso de renovación que, si no hay un giro inesperado, estará finiquitado antes de que arranque la temporada ante la Real Sociedad, el sábado 17 de agosto.

Uría ve a Rodrigo centrado

Rubén Uría, la mano derecha de Marcelino en el cuerpo técnico, reconoció en una entrevista concedida a la radio oficial del Valencia en Crans-Montana que esta temporada el equipo tendrá más opciones en la plantilla: «Este año vamos tener mas fondo de armario. La idea es ser un equipo competitivo, mantener el grupo, esa unidad y valores que atesoran estos jugadores».

«Nuestro objetivo a corto plazo es que todo el engranaje defensivo vuelva a funcionar», añadió. Con respecto al futuro de Rodrigo se mostró claro: «Parecía que podían llegar ofertas y han llegado pero tanto a él como al club no satisfacen lo que creemos que es su valor y él tampoco acepta ir a equipos que no le convence. Está trabajando muy bien, es capitán y lo vemos muy bien». Sobre otro de los temas candentes del stage, el futuro de Kang In, se mostró crítico con el entorno: «A veces cuando quieres proteger a los jóvenes, externamente parece que los maltratas. Es un futbolista que puede ser importante en un futuro. A nivel mediático, por venir de donde viene, ya lo es. Por su brillantez y desparpajo es diferente, hay que tener paciencia y siempre hemos dicho que nosotros manejamos el grupo y buscamos lo mejor. Es jugador de la primera plantilla y jugará cuando el cuerpo técnico lo diga».