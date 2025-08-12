Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las obras del nuevo Mestalla, durante la última visita de Kiat Lim. irene marsilla

UVA Mestalla censura la respuesta del Ayuntamiento sobre las deficiencias del proyecto del nuevo estadio

El colectivo opositor a Peter Lim confía en que el recurso presentado al Juzgado Contencioso-Administrativo, y admitido a trámite, confirme los errores en el planteamiento que indican como muy graves: «La falta de corrección de estas deficiencias técnicas y constructivas puede desembocar en un escenario de construcción ilegal»

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 20:30

Sobre todos los recursos presentados al proyecto del nuevo Mestalla, una de las respuestas pendientes era la que tenía que dar el Ayuntamiento al escrito ... presentado por Ultimes Vesprades a Mestalla sobre las deficiencias que el colectivo argumentó sobre el proyecto. Según anunciaron este martes en un extenso comunicado, la respuesta del consistorio no les han convencido con lo que sigue adelante el recurso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que fue admitida a trámite en junio. «El Ayuntamiento acepta sin contrastar los argumentos del promotor, incluyendo un informe técnico de MC2 utilizado por el club para rebatir nuestras tesis, asumido por el consistorio sin habérnoslo facilitado, en un ejercicio de absoluta falta de transparencia», agumentan antes de apuntar que «resulta especialmente preocupante que, ante deficiencias técnicas y normativas de tal gravedad, el Ayuntamiento renuncie a verificar por sus propios medios el cumplimiento de las condiciones establecidas en la propia licencia y por las normas vigentes, limitándose a dar por válido, sin verificación alguna, lo presentado por el promotor. Es decir, un proyecto que utiliza normativa derogada en cálculos estructurales, presenta alternativas contradictorias para la cubierta, omite partidas esenciales y no incluye en el presupuesto la instalación fotovoltaica obligatoria».

