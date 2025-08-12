UVA Mestalla censura la respuesta del Ayuntamiento sobre las deficiencias del proyecto del nuevo estadio

Sobre todos los recursos presentados al proyecto del nuevo Mestalla, una de las respuestas pendientes era la que tenía que dar el Ayuntamiento al escrito ... presentado por Ultimes Vesprades a Mestalla sobre las deficiencias que el colectivo argumentó sobre el proyecto. Según anunciaron este martes en un extenso comunicado, la respuesta del consistorio no les han convencido con lo que sigue adelante el recurso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que fue admitida a trámite en junio. «El Ayuntamiento acepta sin contrastar los argumentos del promotor, incluyendo un informe técnico de MC2 utilizado por el club para rebatir nuestras tesis, asumido por el consistorio sin habérnoslo facilitado, en un ejercicio de absoluta falta de transparencia», agumentan antes de apuntar que «resulta especialmente preocupante que, ante deficiencias técnicas y normativas de tal gravedad, el Ayuntamiento renuncie a verificar por sus propios medios el cumplimiento de las condiciones establecidas en la propia licencia y por las normas vigentes, limitándose a dar por válido, sin verificación alguna, lo presentado por el promotor. Es decir, un proyecto que utiliza normativa derogada en cálculos estructurales, presenta alternativas contradictorias para la cubierta, omite partidas esenciales y no incluye en el presupuesto la instalación fotovoltaica obligatoria».

Sobre la defensa presentada por el club, indicaron que «se limita a una débil argumentación en la que incluso se hace alusión a supuestas erratas para justificar las deficiencias, mientras que el Ayuntamiento no acredita haber llevado a cabo actuación propia alguna para investigar los incumplimientos denunciados» y sobre el escrito municipal señalaron que «se limita a hacer suyos los planteamientos del promotor y a manifestar que no se ha detectado en el proyecto de ejecución el incumplimiento de los condicionantes técnicos incluidos en la licencia otorgada».

«Resulta sorprendente que un escrito tan acrítico desde el punto de vista técnico esté firmado por un ingeniero industrial (cuya responsabilidad profesional debería ser garantizar la corrección técnica) y no, llamativamente, por el secretario incorporado desde Torrent (municipio del que fue alcaldesa la actual alcaldesa de Valencia) para gestionar este expediente», continuó el escrito de UVA Mestalla donde reiteraron que seguirán exigiendo «las responsabilidades de aquellos funcionarios públicos que, por acción u omisión, no cumplan con su deber de proteger el interés general y velar por el estricto cumplimiento de la normativa. La magnitud de estos incumplimientos impide conocer el coste real del estadio, que será muy superior al anunciado por el club y, sin duda, al que figura en el proyecto (lo cual constituye, evidentemente, una grave deficiencia). Esta previsión coincide con la información difundida por el propio Valencia sobre el acuerdo con Goldman Sachs, y resulta claramente inasumible para una entidad que, en la presente temporada, ha tenido que solicitar nueva financiación para poder afrontar fichajes, tal como han recogido diversos medios».

Al colectivo opositor tampoco le convencen las proyecciones de ingresos que están incluidas en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento para la reanudación de las obras del nuevo Mestalla: «En el enésimo ejercicio de opacidad, el club no presenta públicamente una previsión razonada de ingresos y se limita a filtrar a medios afines unas optimistas cifras sin respaldo alguno. Dichas previsiones nunca podrán cumplirse porque una parte sustancial del terciario se vende para terminar las obras dejando, por lo tanto, de generar ingresos para el club, la parte del terciario que se conserva no está contemplado que se ejecute en el proyecto presentado y la comparación con estadios recientes en entornos más favorables para la generación de ingresos, como el Metropolitano de Madrid o San Mamés de Bilbao, demuestra que las previsiones filtradas son absolutamente exageradas».

Como conclusión, en el escrito de UVA Mestalla vuelven a poner el acento en que todas las deficiencias que estiman tiene el proyecto ponen en riesgo su viabilidad: «La falta de corrección de estas deficiencias técnicas y constructivas puede desembocar en un escenario de construcción ilegal, como ya ocurrió en el pasado con la última ampliación de Mestalla, pero con una diferencia esencial: entonces las irregularidades eran urbanísticas y de planeamiento, de naturaleza más fácilmente subsanable, mientras que ahora hablamos de errores estructurales y técnicos que podrían tener consecuencias mucho más graves y difíciles (cuando no imposibles) de evitar o corregir una vez avanzada la obra». Para finalizar el escrito, se apeló directamente al equipo de gobierno de María José Catalá: «La respuesta recibida confirma que el Ayuntamiento ha renunciado a ejercer su función de velar por el interés público, dando por válido, sin verificación alguna, lo presentado por el promotor y alineándose con intereses privados: por un lado, Peter Lim, a través de Meriton, principal beneficiado pese a más de una década de incumplimientos continuos; por otro, actores locales al acecho para obtener beneficios de las operaciones urbanísticas vinculadas tanto al nuevo estadio como al solar del Camp de Mestalla. Todo ello, a cualquier precio y en detrimento de los intereses del Valencia CF, sin valorar las graves consecuencias que estas decisiones pueden acarrear para el club y para la ciudad».