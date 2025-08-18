El uso de datos móviles en la red de Telefónica se disparó un 158% durante el Valencia – Real Sociedad

La red de Telefónica registró un aumento histórico de tráfico durante el partido de la primera jornada de liga entre Valencia CF y Real Sociedad, ... celebrado el pasado sábado 16 de agosto en el estadio de Mestalla, reflejando la creciente demanda de conectividad en grandes eventos deportivos. Según los datos de la compañía, el tráfico de datos móviles creció un 158,9% en comparación con un fin de semana sin partido, mientras que las llamadas de voz se dispararon un 305,6%. Por su parte, el tráfico en redes 5G registró un incremento del 80%.

Estos resultados ponen de relieve cómo los aficionados utilizan sus dispositivos móviles para compartir fotos, vídeos y comentarios en tiempo real, además de mantener llamadas de voz en un entorno con una concentración masiva de usuarios. Telefónica subraya que este fuerte repunte demuestra el papel esencial de sus redes móviles para garantizar que miles de personas disfruten de una experiencia digital completa mientras siguen el espectáculo deportivo.

Un verano conectado con la red de Telefónica

Telefónica ha reforzado su cobertura 5G este verano en la Comunitat Valenciana, con un plan que ha abarcado 59 municipios, como Benidorm, Torrevieja, Benicarló, Burriana, Oliva o Sueca. Del total de estos municipios turísticos, el 88% cuenta con 5G de altas prestaciones (3.500 MHz), lo que permite potenciar velocidades y reducir al mínimo la latencia. Esto se traduce en descargas casi instantáneas, streaming de alta calidad, juegos en la nube sin interrupciones y una experiencia móvil optimizada incluso en espacios concurridos.