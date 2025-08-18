Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes
Hugo Duro, Gayá y Diego López celebrando el gol ante la Real Sociedad. EFE

El uso de datos móviles en la red de Telefónica se disparó un 158% durante el Valencia – Real Sociedad

Durante el debut de los de Corberán en liga, las llamadas de voz crecieron más de un 300% en comparación con un fin de semana habitual

Pablo Lara

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:29

La red de Telefónica registró un aumento histórico de tráfico durante el partido de la primera jornada de liga entre Valencia CF y Real Sociedad, ... celebrado el pasado sábado 16 de agosto en el estadio de Mestalla, reflejando la creciente demanda de conectividad en grandes eventos deportivos. Según los datos de la compañía, el tráfico de datos móviles creció un 158,9% en comparación con un fin de semana sin partido, mientras que las llamadas de voz se dispararon un 305,6%. Por su parte, el tráfico en redes 5G registró un incremento del 80%.

