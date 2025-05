Tres bajas importantes en el Getafe para visitar Mestalla De cara a la próxima jornada de LaLiga EA Sports para enfrentarse al Valencia, Bordalás no podrá contrar con Arambarri, Djené y Chrisantus Uche

Eric Martín Valencia Sábado, 3 de mayo 2025, 11:05

Las alegrías se suele decir que van por barrios y en el Getafe ahora mismo no están para muchas celebraciones. Tras llegar al tramo final ... de Liga en buena forma, durante las últimas jornadas los resultados no han acompañado. Para más inri, las sanciones han sido un gran condicionante y, después de perder el derbi del sur de Madrid contra el Rayo Vallecano, estas se han multiplicado. Los daños colaterales los pagarán en Mestalla, donde no podrán contar con tres de sus hombres más destacados.

Los futbolistas Mauro Arambarri, Djené y Chrisantus Uche causarán baja para el partido entre el Valencia CF y Getafe CF, del próximo sábado 10 de abril a las 14:00 horas. Esto será ya en la 35ª jornada de la competición liguera, pero antes los valencianistas buscarán sumar en territorio insular. Pese a ello, por si hay complicaciones de permanencia o de cara a apurar opciones europeas, según cualquiera de los escenarios, en Mestalla no se tendrá enfrente a varias de las piezas más determinantes del engranaje de los de Bordalás. El centrocampista uruguayo es hasta la fecha el máximo goleador del cuadro azulón. Dejadas atrás las lesiones que le alejaron de los terrenos de juego durante un largo tiempo, Arambarri tendrá que cumplir ciclo de amonestaciones, después de entender el árbitro que en el duelo ante el Rayo Vallecano realizó una pérdida de tiempo de forma meditada. Noticia relacionada Corberán: «La planificación de la temporada que viene ahora mismo no es mi objetivo» Por su parte, el central togolés encaró el camino de vestuarios antes de hora. Una expulsión por recriminar una decisión le hizo ver la tarjeta roja. Según recoge el acta del partido, se dirigió al árbitro García Verdura diciéndole que era «malísimo». Además, tuvo que ser agarrado por varios de sus compañeros, después de que tras la expulsión se encarara al colegiado. Por este motivo, Djene puede exponerse a una sanción más severa. Precisamente, la tercera de las bajas para viajar a Valencia tiene un episodio muy similar. Chrisantus Uche también vio la roja hace dos semanas ante el Espanyol, se mostró fuertemente contrariado y con actitud de cierta agresividad y fue sancionado con tres partidos. En Mestalla, una de las revelaciones de la temporada del Getafe y que ha sido un auténtico comodín para Bordalás, cumplirá el último de esos encuentros de castigo.

