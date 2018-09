«Hubo un tiempo que gente de la casa trabajó para que otros fueran campeones» Sempere, en la clínica de fisioterapia que regenta en Valencia. / irene marsilla «Siempre me quedará la sensación de que si mi rendimiento hubiera sido mejor en algunos partidos, no habríamos descendido a Segunda División»José ManuelSEMPEREExjugador del Valencia (1980-1995) TONI CALERO VALENCIA. Domingo, 30 septiembre 2018, 02:24

-Antes de entrar en su historia, ¿qué le parece el arranque de temporada del Valencia?

-Estuve en Mestalla contra el Celta. Este equipo está planificado para el estilo de Marcelino, que es de contraataque. Esto te lleva a que estés agazapado detrás, estar bien físicamente y en un momento determinado, salir al ataque. Para encontrar la coordinación debes tener una preparación física buena y creo que todavía no se ha alcanzado. El año pasado se consiguió antes porque no hubo Mundial y estabas en dos competiciones, aquí estás en tres. Cuando se consiga eso, veremos un buen equipo porque hay calidad. Conforme vaya pasando la Liga, el Valencia irá dónde debe estar, seguro.

EL FUTBOLISTA Pasieguito fue el responsable del fichaje de José Manuel Sempere por el Valencia Fueron quince años defendiendo la portería del club de Mestalla para uno de los guardametas más importantes de la historia del equipo blanquinegro. Poco antes de cumplir los 37, Sempere se despidió en un encuentro de Copa ante el Corralejo. Su ficha Nacimiento: Torrellano (Alicante). 15 de febrero de 1958 (60 años). País: España. Posición: Portero. Partidos con el Valencia: 443. Goles con el Valencia: 467 encajados. Dorsal: 1. Debut en Liga con el Valencia: 27 de septiembre de 1980. Fue en un Barcelona-Valencia (0-3). Último partido con el Valencia: 4 de enero de 1995. Corralejo-Valencia (2-2) en la Copa del Rey. Títulos: Copa del Rey (1979-1980) y Supercopa de Europa (1980-1981). Internacional: Dos apariciones en las categorías inferiores de la selección. Otros equipos en los que jugó: Orihuela y Espanyol.

-Por nombres, ¿la plantilla está a la altura del centenario?

-Sí, a priori sí. Notas que todos los jugadores tienen ganas de hacer las cosas bien, pero eso te puede generar una ansiedad que merme lo que quieres conseguir ya. Hay que dejar un poco de tiempo, aunque el tiempo en fútbol... No puedes dormirte.

-¿Le parece que el estilo de Marcelino casa con la historia del club?

-Creo que sí. Marcelino vino el año pasado y a los tres partidos era como si estuviera aquí toda la vida. Si nos hubieran preguntado qué entrenador queríamos, hubiéramos dicho Marcelino. Un entrenador joven, trabajador y serio que le gusta el fútbol y arriesga... Sí que encaja en lo que es la mentalidad valencianista.

-Se pasaron años difíciles, pero el Valencia parece con buena salud...

-Ya no sólo por el centenario, viene del año pasado. Con el fichaje de Marcelino apuntalas una parte muy fuerte y a partir de ahí es muy importante el fichaje de Mateo Alemany, un hombre de fútbol. Dos pilares básicos. Tienes que tener gente que sepa lo que quiere y lo que tiene que hacer y a partir de ahí, vas construyendo. Y más en un Valencia. Estamos en el centenario y todos queremos que esto sea un acontecimiento a nivel mundial, porque es un acontecimiento a nivel mundial. El Valencia no es cualquier club, con todos los respetos para todos los clubes, el escudo del Valencia lo conocen en todos los lados. Hay aficionados en partes del mundo que ni imaginas y tienes que llegar ahí. Si vas a celebrar el centenario, que ya no vamos a volver a ver otro (ríe) tienes que hacerlo bien y tienes que hacerlo a conciencia.

-¿Por qué se abrió la ventanita de Twitter?

-Fue más una cosa de mi hijo...

-Es una forma de permanecer más cerca del valencianismo.

-Sí, porque una cosa es lo que puedas creer saber y otra es la realidad. Hay aficionados que se hacen 2.000 kilómetros para ver el equipo, que no duermen, que comen un bocadillo en la carretera y eso es de valorar. Hay que dar las gracias a toda esta gente, eso es muy importante.

-Es el portero que más partidos (en total) jugó con el Valencia, ¿qué sentimiento le merece?

-Para mí eso es un orgullo muy grande, que siendo de aquí, puedas haber hecho eso. Con todos los respetos, cuando viene alguien de fuera siempre tiene una ventaja sobre los de aquí, un poco al menos. Siendo de un pueblecito pequeño, de Torrellano, para mí eso es un orgullo muy grande y una satisfacción.

-¿Cuál es la receta para estar al máximo nivel durante quince años?

-No sé... Yo quería jugar aquí, no quería irme a otro lado. Aunque no jugara, me sentía identificado haciendo otra labor. No bajaba nunca el listón, siempre entrenaba a tope. Primero, porque tienes que mantenerte fuerte por si tienes que salir, y luego para el que estuviese jugando no se durmiera. Ochotorena y yo formamos un dúo muy bueno. Prueba de ello es que Espárrago pidió que me renovasen más tiempo.

-¿Cómo se tomó su familia el fichaje por el Valencia?

-Yo estaba en el Orihuela y con 18 años fui al primer campeonato mundial sub-19 de Túnez. Fuimos Buyo y yo. En la selección el masajista era José Luis Rubio, de Gijón, creo que tenía relación con Pasieguito porque entrenó al Sporting. Yo creo que le informaba, 'aquí hay un jugador...' La primera conexión fue esa. Hubo otra. Debuté contra el Murcia y había un central, Vidaña, a quien seguían varios equipos, entre ellos el Valencia. Alguien fue a ver el central y luego oí que me vieron...

-¿Y la familia?'

-Fue un poco atípico, a mí me fichó Alberto Toldrá. Fue al Orihuela y dijo que venía a ficharme. Te fichaban y luego negociaban con los equipos. Iba el intermediario y luego negociaba con los equipos. Cuando firmé el contrato, me dijo: '¿quieres que esté tu padre delante?' Le dije: 'yo creo que esto es una cuestión nuestra y la firma mía, ya se lo explicaré a mi padre'. No sabía dónde iba. Firmé con él y cuando acabamos, me dijo: 'vas a ir al Valencia, pero como digas que vas al Valencia, te pongo que te llevo a otro equipo y que vas a cobrar mil pesetas (ríe)'. No se lo dije ni a mi novia ni a mis padres. Mantuve el secreto hasta una semana antes de que me llamara el Valencia para entrenar.

-¿Qué porteros le inspiraron?

-Arconada era el referente de la época. Un poquito más atrás Iribar, Miguel Ángel... Pero Iribar era elegante y con una seguridad tremenda. Como portero, esa coordinación de movimientos y ese hacer las cosas tan fáciles es lo difícil.

-Dijo en una entrevista para este periódico que Di Stéfano fue como un padre para ustedes, ¿quiénes eran sus hermanos?

-Creo que fue un grupo muy cercano. Puedo hablar de Quique Sánchez Flores, de Giner, de Voro... Éramos un grupo de amigos, las mujeres quedaban y nosotros hacíamos de todo. Las concentraciones eran un espectáculo. Cuando viajábamos en tren, por ejemplo, nos metíamos casi todos dentro del mismo vagón. Eso fue lo grande de aquella época.

-Entonces, ¿Di Stéfano fue el técnico que más le marcó?

-Di Stéfano en esa etapa sí, pero Pasieguito fue el que me sacó. Espárrago o Hiddink, trajo una filosofía para que cada uno nos expresáramos como pudiéramos o supiéramos en el campo, no tan estricto. Para un jugador del fútbol, dentro de no cometer tonterías, que puedas sacar todo lo que llevas dentro y que no te limiten... A nosotros, que éramos un equipo que nos gustaba jugar al fútbol, nos vino bien.

-Le faltó un título a esa época.

-Sí, teníamos un buen equipo, pero faltó. Bueno, a veces lo más importante no son los títulos. En eso quiero romper un poco la lanza por los jugadores que hemos sido de club. Llegas y dices: este fue campeón de esto, de lo otro, sí, pero para que esos pudieran ser campeones, ha habido otras épocas en las que jugadores de la casa o jugadores de club currantes han rendido para que luego tú, dando cuatro toques, puedas ser campeón. Me veo más representado en ese grupo de jugadores.

-Hay una cosa en la que coinciden la mayoría de exjugadores del Valencia de esa época: como Kempes no hubo otro...

-Sí, no he visto a otro como él.

-¿Y qué otros destacaría?

-Bueno, Penev, por ejemplo, son jugadores que te marcan. O Morena. O Arnesen, que no tuvo suerte con las lesiones, pero era un gran jugador. De los españoles, Tendillo era lo atípico de un central, tenía una finura... Solsona técnicamente era un espectáculo, Fernando...

-¿Cuál es su recuerdo más duro como valencianista?

-El descenso yo lo viví mal por una cuestión. Aparte de los problemas externos, tienes que hacer una valoración interna. Y mi aportación personal (piensa)... Creo que si mi rendimiento hubiese sido un poquito mejor, no habríamos descendido.

-¿Tan rotundo?

-Sí, porque el portero está para ganar puntos. Entonces, nosotros descendimos por un punto o dos (uno) y llegas y dices: 'en este partido o en esta jugada, yo hubiera estado mejor, no hubiéramos perdido'.

-¿No está siendo muy duro?

-Es que yo soy muy autocrítico en todo. Y mi parcela, lo que yo puedo llegar a hacer, me gusta hacerlo bien. En esa etapa, por las circunstancias que fuesen, mi rendimiento no fue... Si yo hubiese hecho un poco más... En esa etapa y en esa circunstancia, me quedó esa sensación.

-Igual si todos los jugadores de esa plantilla pasaran el examen, llegarían a esa misma conclusión...

-No lo sé, pero la cuestión es esa. Yo lo pasé muy mal en ese aspecto.

-¿La afición del Valencia es única?

-Para mí sí, es muy buena, llena el campo y si tú le correspondes, ella te va a corresponder. Es muy exigente, pero eso es lógico porque somos el Valencia y se nos tiene que exigir que estemos dónde le corresponde al club y a la ciudad. Tenemos que saber que esto es fútbol y es así. Y el Valencia es especial, por eso quieres ir al Valencia o tienes que querer ir al Valencia.