La Tertulia Torino premia a Claramunt, Rafa Benítez y Mario Alberto Kempes

Pepe Claramunt, Rafa Benítez y Mario Alberto Kempes. Ahí es nada. Son los tres personajes clave en la historia del Valencia a los que la ... Tertulia Torino ha decidido conceder este año su distinción. Este colectivo cumple este 2025 su XXX Aniversario y por este motivo ha ampliado este premio que anualmente concedía a un valencianista. El acto está previsto que se realice el 20 de noviembre próximo, con la presencia de los premiados, aunque Kempes ya ha advertido que por esas fechas tiene compromisos en Argentina.

Los nombramientos se han conocido este jueves después de que se reuniera el jurado en el Ateneo Mercantil que este año estaba compuesto por: Manuel Broseta, Carmen de Rosa, Vicente Garrido, Carlos Pascual y Antonio Egea. También participaron en el mismo, pero sin voto, Joserra García-Fuster como presidente de la Tertulia Torino, y Salvador Alborch, secretario de la misma.

La Tertulia Torino, además, nombró socios de pleno derecho a Noema Ortí, Alejandro Fliquete, Ramiro Verdejo, Salvador Raga; y socios de honor a Javier Marín y Arturo Valls, que se suman a los actuales Enrique Ponce, Enrique Arce y José Benet.