El jurado de la Tertulia Torino, tras acordar este jueves los nombramientos para los premios. LP

La Tertulia Torino premia a Claramunt, Rafa Benítez y Mario Alberto Kempes

La triple distinción coincide con el XXX Aniversario de este colectivo valencianista

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:44

Pepe Claramunt, Rafa Benítez y Mario Alberto Kempes. Ahí es nada. Son los tres personajes clave en la historia del Valencia a los que la ... Tertulia Torino ha decidido conceder este año su distinción. Este colectivo cumple este 2025 su XXX Aniversario y por este motivo ha ampliado este premio que anualmente concedía a un valencianista. El acto está previsto que se realice el 20 de noviembre próximo, con la presencia de los premiados, aunque Kempes ya ha advertido que por esas fechas tiene compromisos en Argentina.

