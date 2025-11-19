La televisión se apaga para el Valencia

La televisión va camino de fundirse a negro para el Valencia. La partida más importante para todos los clubes, la inyección que equivale al ... mayor bocado de ingresos cada temporada es precisamente lo que mengua de manera alarmante en el Valencia. Las cifras, en consonancia lógicamente con el rendimiento deportivo, van en sentido contrario a lo que se esperaba en su día con la llegada de Peter Lim. La alarma ha llegado precisamente en el presente ejercicio, cuando después de haber descontado el pellizco que se lleva CVC por el préstamo concedido, al Valencia le han quedado en caja 52,5 millones, la cifra más baja desde que en 2015 el Gobierno puso fin a la venta individual de derechos audiovisuales e instauró su comercialización conjunta.

Hay que tener en cuenta que del global del dinero que perciben los clubes de Primera, la mitad se reparte de forma equitativa entre los 20 equipos y la otra mitad se divide en dos partes, un 25% corresponde a los méritos deportivos y un 25% según su implantación social. De ese 25% de los méritos deportivos –que en el Valencia no son muchos– se distribuye así: un 35% según la posición en la última Liga atendiendo a este criterio (el equipo de Corberán fue duodécimo): un 17% para el ganador, dos puntos menos (15%) para el segundo y así va bajando hasta el 0,25% del último. El otro 65% premia lo hecho en las anteriores Ligas: un 20% para la posición de la penúltima, y un 15% para cada una de las tres anteriores, hasta contabilizar los cinco últimos años. Ahí también se penaliza la mediocridad valencianista: noveno, decimosexto, noveno y decimotercero. A menor acierto en la gestión y menos inversión en fichajes, el equipo se aleja del privilegio.

En cuanto al 25% correspondiente a la implantación social, se reparte desde un 20% como máximo y un 2% como mínimo para cada club atendiendo a tres variables: un tercio va referido al porcentaje de venta de entradas (ahí el Valencia respira), otro tercio según las audiencias televisivas y el último tercio para recompensar la colaboración en acciones que mejoran las retransmisiones televisivas.

En un simple vistazo rápido se observa que el trozo de tarta que se lleva el Valencia en lo que al reparto de los derechos se refiere va en claro declive, con cifras que se asemejan más a la era premeritoniana. En la 2008-09 se pagaron 31 millones de euros, en las tres siguientes 42 cada una y en la 2012-13 se ingresaron 45,5. Las dos siguientes fueron 48 millones y a partir de ahí las cifras pegan una subida considerable: 67,4 en la 2016-17 (el quinto que más percibía, lejos eso sí del primero, el Barça con 146,2); 65,5 (el sexto en el ranking) en la 2017-18; en la siguiente 78,7 y con el subidón de Marcelino en la 2020-21 se dispara hasta los 83,2 millones (justo la mitad que el Barça, con 165,6). Ahí comienza en declive: 69,8 millones; ya con CVC 66,8; en la 2023-24 baja a 60,11 que tras el filtro de CVC pasa a 59,2; y el bajón considerable llega a 30 de junio de este año: 53.247.000, que se transforma tras el pago en 52,5 millones. La previsión trazada por Meriton para la 2025-26 es de 55,25 millones de euros. Ya veremos en qué acaba el asunto.

<

Tocará hacer de nuevo ingeniería para que Peter Lim siga presumiendo de mantener las cuentas saneadas, como ha sido su objetivo en los últimos dos años, a costa eso sí de que el equipo navegue en la mediocridad. El repaso no deja en buen lugar su capacidad de gestión, aunque de cara a Goldman Sachs necesitó revertir la tendencia. En negativo cerró todos los ciclos desde 2014, con excepción de la 2018-19 con un superávit de 1,3 millones de euros y los dos más recientes: 168.000 y medio millón respectivamente tras impuestos.

Sube el salario de los consejeros ejecutivos: de 133.000 a 223.000

Fue en 2019 cuando Meriton modificó el artículo 15 de los Estatutos para que fueran retribuidos los consejeros que pudieran desarrollar funciones ejecutivas. Hasta el 1,5% podían ganar respecto al importe neto consolidado de la cifra de negocios de la sociedad. Por esa puerta entraron con nómina en el Valencia Anil Murthy y Kim Koh, que llegaron a percibir –se supo gracias a la denuncia de Libertad VCF– 460.000 y 200.000 euros respectivamente, más otros conceptos. Layhoon percibió en la temporada 2023-24 una retribución de 300.000 euros, algo menos que el ejercicio anterior 303.000 euros. La presidenta cesó en su cargo para que entrara Kiat Lim. En la 2024-25 se pagaron por este concepto 223.000 euros, bastante más de los 150.000 euros del ejercicio anterior.