Los jugadores saludan a la grada tras el partido contra el Betis. IRENE MARSILLA

La televisión se apaga para el Valencia

Los 52,5 millones ingresados supone la cifra más baja en los últimos diez años| El balance de la gestión de Meriton se reduce a ocho temporadas con pérdidas y tres con un mínimo de superávit, con el equipo en claro declive

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

La televisión va camino de fundirse a negro para el Valencia. La partida más importante para todos los clubes, la inyección que equivale al ... mayor bocado de ingresos cada temporada es precisamente lo que mengua de manera alarmante en el Valencia. Las cifras, en consonancia lógicamente con el rendimiento deportivo, van en sentido contrario a lo que se esperaba en su día con la llegada de Peter Lim. La alarma ha llegado precisamente en el presente ejercicio, cuando después de haber descontado el pellizco que se lleva CVC por el préstamo concedido, al Valencia le han quedado en caja 52,5 millones, la cifra más baja desde que en 2015 el Gobierno puso fin a la venta individual de derechos audiovisuales e instauró su comercialización conjunta.

