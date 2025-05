Tebas defiende a Del Nido Carrasco con una comparación que escuece en Valencia

Las declaraciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas, no han pasado desapercibidas en la capital del Turia. Su defensa a José María del Nido Carrasco, ... presidente del Sevilla FC, ha venido acompañada de una comparación con el trato que recibió Lay Hoon Chan, cuando era máxima mandataria del Valencia, genera indignación y debate en la afición y el entorno valencianista.

En unas declaraciones recogidas por diversos medios, Tebas salió en defensa de Del Nido Carrasco ante las críticas recibidas, utilizando como ejemplo la situación que vive Lay Hoon Chan en Valencia. «Por ejemplo, recuerdo a Layhoon, la presidenta del Valencia, con gritos de 'china de mierda' y no he visto que nadie diga que hay racismo ahí. Pero esto ocurre. O señalar la casa de José María del Nido Carrasco en Sevilla y decir 'vamos a ir ahí a quemarte la casa'. ¿Eso son delitos de odio? ¿También, no? Creo que este año ha subido un poco también el nivel de agresividad», afirmó el presidente de LaLiga, en una clara alusión a la controversia generada en torno a la figura del presidente sevillista.

Estas palabras han provocado una oleada de reacciones en Valencia. Si bien es cierto que Lay Hoon Chan ha sido objeto de críticas y protestas por parte de un sector de la afición debido a la gestión del club, la comparación realizada por Tebas ha sido calificada de desafortunada e insensible.

Desde el entorno valencianista, se considera que la comparación obvia las diferencias sustanciales entre ambas situaciones. Mientras que las críticas a Del Nido Carrasco se centran en la gestión deportiva e institucional del Sevilla, los ataques a Lay Hoon Chan han derivado en ocasiones en cánticos xenófobos y racistas, condenados de forma unánime por la sociedad valenciana.

La defensa de Tebas a Del Nido Carrasco no es nueva y se enmarca en la buena relación que mantienen ambos dirigentes. Sin embargo, utilizar la figura de Lay Hoon Chan como escudo ha sido interpretado por muchos como una estrategia para desviar la atención de la polémica sevillista, a costa de revivir un debate doloroso en Valencia.

Las palabras de Javier Tebas han añadido un nuevo capítulo a la tensa relación entre la afición valencianista y LaLiga, especialmente en lo referente al trato recibido por su presidenta. Unas declaraciones que, lejos de calmar los ánimos, han encendido aún más la indignación en la capital del Turia.

La reacción de la afición valencianista no se ha hecho esperar. A través de redes sociales y foros de opinión, se han multiplicado los mensajes de repulsa a las palabras de Tebas y de apoyo a Lay Hoon Chan, exigiendo respeto y condenando cualquier tipo de ataque xenófobo.