Tárrega: «Mi gol fue muy especial. Era muy importante empezar ganando un torneo como este»

La temporada de César Tárrega en el Valencia CF ha sido brutal. El central ha conseguido consolidarse como una de las piezas clave de ... la defensa blanquinegra, en un año en el que Mosquera ha bajado su excelso nivel del curso pasado, Diakhaby ha vuelto de su grave lesión y Yarek ha contado muy poco para Corberán.

Prueba de ello es que el de Aldaia ha jugado con los de Mestalla el 89% de los minutos esta temporada, superando incluso la barrera de los 3.000 minutos y sumando 34 partidos de Liga y 4 de Copa del Rey, donde ha anotado dos goles y repartido dos asistencias.

Pero el central blanquinegro ya no solo brilla con el Valencia, sino que también lo hace con la selección española sub-21, porque en tan solo dos convocatorias se ha hecho indispensable y, en su debut en un torneo europeo, se llevó el MVP porque marcó el gol decisivo en los últimos compases del partido.

Tras este tanto agónico ante Eslovaquia el otro día, César Tárrega ha querido repasar, en las redes sociales de la RFEF, cómo se dio y qué sintió en ese momento: «Fue especial poder ayudar al equipo y más en un minuto en el que quedaba muy poco de partido. Tal como habíamos estado peleando, buscando el triunfo, era importante empezar ganando un torneo como este«, apuntaba el central.

Además, el valencianista también comentaba que tuvo varias ocasiones previas a su gol de la victoria y detalla minuciosamente cómo leyó la jugada para adelantarse a la defensa y al portero eslovaco: «Sí que es cierto que durante el partido había tenido algunas que me habían pasado cerca, por la zona. De hecho, una rematé y se me fue arriba. Veía que la marca me seguía mucho al primero y entonces hice el amago de ir al primero para acabar en el segundo, como pasó en Lorca. De hecho, fue un gol muy parecido. Veo que el rechace de Mosquera va un poco alto, que el portero está a mitad de salida, intento adelantarme y salió muy bien.»

Las horas posteriores a su MVP fueron increíbles, ya que recibió un montón de felicitaciones por su actuación: «He recibido mucho cariño por parte de mi novia, de mi familia, de mis amigos… Al final, esto es muy bonito. Ves la gente que te apoya de verdad, los que no solo están en las buenas, también en las malas. Y el equipo se alegra mucho por mí, y yo me he alegrado mucho de tenerles como compañeros. Es un orgullo estar aquí y pertenecer a este vestuario.»

Además, Tárrega se mostraba confiado de cara al siguiente encuentro ante Rumanía, que es mañana. «Soy un privilegiado por poder compartir todo este tiempo con estos jugadores. Pienso que somos un equipazo. Entrenando, pienso que soy un privilegiado por poder compartir todo este tiempo con mis compañeros. Tienen una calidad increíble y jugar con ellos es un placer. Estamos capacitados para lograr la victoria el sábado (contra Rumanía) y para hacerlo en todos los partidos.»