Susto en la grada de Mestalla Un niño sufre un ataque epiléptico en la grada y el partido se detiene hasta que es atendido por los sanitarios

Juan Carlos Valldecabres Valencia Viernes, 29 de agosto 2025, 22:31 Comenta Compartir

Susto en la grada de Mestalla, en concreto en la esquina del segundo anillo de Gol Norte. Un niño, que estaba disfrutando del partido, sufrió un ataque epiléptico y desató la alarma entre los aficionados que se encontraban alrededor.

Rápidamente y como está estipulado, cuando el árbitro tuvo conocimiento de que algo estaba ocurriendo en el graderío, detuvo de inmediato el encuentro y se dirigió a la banda para avisar a los responsables de la seguridad de Mestalla. En apenas unos instantes, por el vomitorio cercano a esa zona fueron apareciendo las asistencias sanitarias que tras ofrecer los primeros auxilios, decidieron trasladar al chaval a la ambulancia para un mejor diagnóstico.

Los espectadores habían dejado suficiente espacio para que los miembros de la Cruz Roja pudieran acceder a donde se encontraba el joven, que fue atendido en un primer momento por algunos de los espectadores que allí se encontraban.

Los jugadores de ambos equipos, mientras, aprovecharon para hacer la pausa de hidratación y aproximadamente cinco minutos después el juego se reanudó. La megafonía del estadio informó al público de que se trataba de un percance médico leve, lo que provocó el aplauso unánime.