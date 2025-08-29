Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este viernes reparte más de 177.822 euros entre tres jugadores
Momento en el que el niño es trasladado por los sanitarios. IVÁN ARLANDIS

Susto en la grada de Mestalla

Un niño sufre un ataque epiléptico en la grada y el partido se detiene hasta que es atendido por los sanitarios

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:31

Susto en la grada de Mestalla, en concreto en la esquina del segundo anillo de Gol Norte. Un niño, que estaba disfrutando del partido, sufrió un ataque epiléptico y desató la alarma entre los aficionados que se encontraban alrededor.

Rápidamente y como está estipulado, cuando el árbitro tuvo conocimiento de que algo estaba ocurriendo en el graderío, detuvo de inmediato el encuentro y se dirigió a la banda para avisar a los responsables de la seguridad de Mestalla. En apenas unos instantes, por el vomitorio cercano a esa zona fueron apareciendo las asistencias sanitarias que tras ofrecer los primeros auxilios, decidieron trasladar al chaval a la ambulancia para un mejor diagnóstico.

Los espectadores habían dejado suficiente espacio para que los miembros de la Cruz Roja pudieran acceder a donde se encontraba el joven, que fue atendido en un primer momento por algunos de los espectadores que allí se encontraban.

Los jugadores de ambos equipos, mientras, aprovecharon para hacer la pausa de hidratación y aproximadamente cinco minutos después el juego se reanudó. La megafonía del estadio informó al público de que se trataba de un percance médico leve, lo que provocó el aplauso unánime.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  3. 3 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  4. 4 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  5. 5 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  6. 6 Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
  7. 7

    Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido
  8. 8 Una fuerte tormenta eléctrica sacude el interior de Valencia
  9. 9 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  10. 10

    La prenda de 600 euros que Zara ha puesto a la venta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Susto en la grada de Mestalla

Susto en la grada de Mestalla